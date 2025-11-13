OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oficialismo y oposición rechazan entonación de la tercera estrofa del himno en cierre de campaña de Kaiser

    Desde Renovación Nacional expresaron que este tipo de actos buscan polarizar a la ciudadanía, mientras que el Partido Social Cristiano consignó que no avala la inclusión de estos versos. En el oficialismo, calificaron este episodio como una muestra de fascismo y autoritarismo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago 12 de noviembre 2025. El candidato presidencial Johannes Kaiser realiza el cierre de campana en la comuna de Providencia. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Como ha sucedido en otros actos de campaña del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en los parlantes del evento sonó la tercera estrofa del himno nacional y ésta fue entonada a su vez por sus adherentes.

    El fragmento en particular tiene relación con las Fuerzas Armadas y su entonación era habitual en las ceremonias oficiales o de instituciones durante la dictadura. “Vuestros nombres, valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén, nuestros pechos los llevan grabados; los sabrán nuestros hijos también”, dice parte de la estrofa, lo que era interpretado entonces como un reconocimiento a las instituciones castrenses que ejecutaron el golpe de Estado.

    Sin embargo, con la transición a la democracia, en particular con la promulgación del decreto 260 en 1990, quedó establecido que esa parte del himno nacional quedaría excluida de cualquier ceremonia oficial.

    El candidato presidencial Johannes Kaiser durante el cierre de campaña en Providencia. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con todo, este hito en el cierre de campaña de Kaiser causó reacciones en la esfera política. Uno de los primeros en condenar la inclusión de estos versos fue el senado del Partido Comunista, Daniel Núñez. “Que durante el cierre de campaña de Kaiser se cante la estrofa usada por la dictadura no es un accidente ni patriotismo: es legitimar su autoritarismo negacionista. Ese es el camino para que las violaciones a los DD.HH. vuelvan a ser política de Estado”, advirtió.

    Asimismo, en conversación con La Tercera, el jefe de bancada del Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez, sostuvo que ello revela “que son fascistas, que son personas que utilizan mañosamente la democracia para instalarse, pero que realmente no valoran las instituciones democráticas y que no tienen una mirada crítica de lo que efectivamente ocurrió en Chile durante la dictadura, la reivindican”.

    “Eso es un atentado a la seguridad de nuestro país. Solamente devela el fascismo que hay en la campaña de Johannes Kaiser”, acusó el parlamentario.

    El diputado diputado Jaime Sáez.

    Desde la oposición, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, sostuvo que “esta es una muestra de que los extremos están tratando de polarizar al país, es una falta de respeto también con el himno nacional actual, pero lo grave es que haya un candidato que insulte a Carabineros, el otro que exalte las diferencias justamente entre los chilenos, cambiando la letra del actual himno nacional, y justamente es lo que nosotros queremos evitar con la candidatura de Evelyn Matthei para que nos lleve a un reencuentro”.

    “Hoy día polarizar la política es el afán de muchos candidatos para poder tener un voto duro y fijo, pero no piensan en lo que le hace bien al país, lo que hace bien al país es volver a reencontrarnos, a mirarnos con más confianza, volver a dialogar y no a mantenerse en posiciones ni trincheras políticas que no nos llevan a nada más que sea el desencuentro. Lo único que pierden justamente son los chilenos que esperan solucionar su problema”, añadió.

    La presidenta del Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha, se mostró en desacuerdo con este acto durante el evento. “No avalamos esta clase de cánticos, así como tampoco avalamos los que hubo en contra de Carabineros en el cierre de campaña de Jeannette Jara. Creemos que es muy importante avanzar y no quedarnos en estos temas del pasado, mirar hacia el futuro, y concentrarnos en cómo vamos a salir adelante de todos los problemas que nos ha dejado este pésimo gobierno”.

    La presidenta del PSC Sara Concha.

    El presidente y diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, planteó: “Kaiser representa lamentablemente a un grupo pinochetista, autoritario, cree en la dictadura militar y por tanto, eso es, así de simple. Lamentablemente, en este país hay gente que reivindica una dictadura que violó los derechos humanos permanentemente, que además nunca tuvo el desarrollo económico que dice haber tenido -ahí están las cifras- y por tanto, cuando uno mira en el mundo donde ponen a las dictaduras más sanguinarias, Pinochet está dentro de ellas, así como está Stalin, Hitler, Fidel Castro y yo diría, Maduro".

    Desde la bancada del Partido Republicano, en tanto, declinaron referirse a este tema.

    Más sobre:Johannes KaiserTercera estrofaHimno nacionalCierre de campañaDaniel NúñezFrank SauerbaumSara ConchaRepublicanosPNLJaime Sáez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    Colmed de Santiago convoca encuentro regional de médicos para capacitarlos sobre atención primaria de salud

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Vodanovic, el alcalde que desafió a su directiva y apoyó a un candidato que compite contra el FA

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas
    Chile

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado
    Negocios

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la medida

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    “Esta comisión no cuenta con evidencia”: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros y balance de Aníbal Mosa
    El Deportivo

    “Esta comisión no cuenta con evidencia”: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros y balance de Aníbal Mosa

    La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA

    La agresión a Luis Rubiales en el lanzamiento de su libro en España

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”
    Cultura y entretención

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”
    Mundo

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?