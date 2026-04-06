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    Política

    Oposición llama al gobierno de Kast a retomar el Mepco y separar iniciativas de megaproyecto de Reconstrucción Nacional

    Timoneles, secretarios generales, jefes de bancada y parlamentarios de colectividades de oposición participaron de un cónclave para aunar posturas frente a las propuestas del Ejecutivo.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Reunión de presidentes, secretarios generales y jefes de bancadas de partidos de oposición. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los timoneles, secretarios generales y jefes de bancada de partidos de la oposición participaron este lunes de un cónclave para alinear posturas y hacer frente a las propuestas del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    La cita tuvo lugar a las 10.00 horas, en la sede del Partido Socialista (PS), en París 873, hasta donde llegaron entre otros los presidentes Lautaro Carmona (PC), Paulina Vodanovic (PS), Constanza Martínez (FA), también los jefes de bancada Daniela Serrano (PC), Raúl Soto (PPD e Ind.) y Lorena Fries (FA).

    El foco del encuentro, como habían adelantado las figuras de la oposición, estuvo centrado en los reparos al megaproyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, que podría ser ingresado esta semana a la Cámara de Diputados.

    Santiago 6 de abril 2026. Reunion de presidentes, secretarios generales y jefes de bancadas de partidos de oposicion. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Se trata de una ley miscelánea que incluye un paquete de 40 medidas desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

    Otra de las preocupaciones planteadas en la cita es el aumento del costo de la vida para la población, luego del incremento del precio de los combustibles y la decisión de La Moneda de no aplicar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

    Tras la reunión, la líder del Frente Amplio, planteó que “el aumento de los combustibles fue una medida política irresponsable e indolente de este gobierno y que había alternativas. Nosotros lo hemos planteado de parte de toda la oposición, hay un acuerdo muy claro de que acá hay un gobierno indolente que no tenía claro cómo funcionaba ni el transporte, ni la canasta familiar, ni cómo esto impacta en el bolsillo de la gran mayoría de los chilenos”.

    A eso agregó que exigen al gobierno “que se tomen medidas definitivas y no más medidas parche, que se vuelva a aplicar el Mepco, que se busquen medidas de contención y apoyo a las familias, que no simplemente sean un parche, ante una herida que ellos mismos provocaron”.

    Respecto al Plan de Reconstrucción Nacional, Martínez apuntó que están tratando de pasar “gato por liebre” con un proyecto de ley “que todavía no tenemos claridad de su contenido, pero que ya han dicho en todas sus entrevistas y sus alocuciones de que sería un proyecto para reactivar la economía, pero que es un proyecto que lisa y llanamente le baja los impuestos a los superricos”.

    Santiago 6 de abril 2026. Reunion de presidentes, secretarios generales y jefes de bancadas de partidos de oposicion. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Soto, en tanto, señaló que el megaproyecto del Ejecutivo es “tramposo” y -al igual que la timonel del FA- dijo que el gobierno “está tratando de pasar gato por liebre a la ciudadanía”. “Es un proyecto que incorpora en una sola medida legislativa más de 40 iniciativas en temáticas totalmente distintas”.

    Asimismo, sostuvo que lo “óptimo es que el gobierno recoja los requerimientos del oficialismo, una parte de él, como también de la oposición, de separar este proyecto para que podamos dar un debate transparente y con altura de miras”.

    Vodanovic, por su parte, como ya lo había hecho previo a la cita, calificó el proyecto de “ley tutifruti, que lleva de todo, que no conocemos bien tampoco sus ingredientes”. Y remarcó que si hay temas que benefician a la ciudadanía, van a estar a favor, pero si la perjudican, estarán en contra.

    Más sobre:Plan de Reconstrucción NacionalMepcoJosé Antonio KastConstanza MartínezPaulina VodanovicLautaro CarmonaRaúl Soto

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