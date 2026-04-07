Ortiz versus Díaz: cómo se divide la bancada DC ante elección interna y lo que se juega el partido

Uno a uno fueron saliendo la tarde de este martes los diputados que integran la bancada de la Democracia Cristiana del comedor del vicepresidente de la Cámara, el parlamentario Felipe Camaño.

Él, independiente-DC, prestó su oficina para realizar el primer almuerzo entre el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), con una bancada que no forma parte del gobierno. Esto, como parte de la lógica de la Falange de ser una oposición constructiva con la administración del Presidente José Antonio Kast.

Este relato para el nuevo ciclo político sigue en construcción y tendrá su prueba de fuego este domingo, cuando cuatro listas se enfrenten en las elecciones internas de la Democracia Cristiana. De estas nóminas, la lucha, coinciden en el partido, se concentrará entre la que lidera el diputado Álvaro Ortiz y la que encabeza su compañero de bancada -y líder del grupo en el Congreso-, Jorge Díaz.

Ortiz representa la lista de continuidad . De hecho, junto a él compite para el cargo de secretaria nacional la exministra Alejandra Krauss, quien actualmente ocupa ese puesto en la directiva democratacristiana.

En esa lista que lidera el diputado por Concepción está a favor de la alianza con la centroizquierda e izquierda, con la que la DC compitió en las últimas elecciones parlamentarias.

Por otro lado, está la lista que encabeza el diputado Jorge Díaz junto al abogado Rodrigo Albornoz. La nómina es apuntada por ser contraria a mantener la alianza con la centroizquierda e izquierda. Ellos apostarían, dicen en el partido, a intentar revitalizar a la colectividad como una tienda que representa al centro.

Ortiz y Díaz han debido convivir dentro de la bancada mientras se ha cursado la campaña. En ella, la lista de continuidad ha recibido fuertes críticas por la cruda situación económica que enfrenta el partido.

Dentro de la bancada de ocho diputados la balanza se podría inclinar a favor de Álvaro Ortiz. Esto porque, además de él, en su favor también hay, al menos, otros tres parlamentarios.

Uno de ellos es Javier Muñoz. El exalcalde de Curicó, de hecho, integra la lista que lidera Álvaro Ortiz. Al respecto, dijo a La Tercera que “la DC siempre ha sido un partido de vanguardia, para romper con la pugna de izquierda y derecha. No obstante, la DC ha tenido una trayectoria, desde Frei-Montalva en adelante, consciencia de las desigualdades que existen, que muchas veces son acentuadas por grupos de derecha”.

A favor de Ortiz también se declaró el exjefe de bancada, Héctor Barría, quien indicó a este medio que él “representa aquella mirada de buscar acuerdos, como los electorales que se realizaron recientemente que permitieron tener una bancada sólida de diputados, que se hayan reelegido senadores y que la DC no haya desaparecido como ocurrió con los partidos que supuestamente apuntaban al centro y que hoy pasaron a mejor vida”.

“Me inclino más por una DC que pueda trabajar el centro con la centroizquierda. Estamos muy lejos de establecer un sistema de colaboración con republicanos, solo oposición constructiva”, añadió Barría.

Junto a ellos también está a favor de Ortiz el diputado Patricio Pinilla. El representante por la Región del Biobío dijo a La Tercera que “en juego están las prioridades de políticas de alianza, que se deben construir. Hay dos caminos: mantener lo que viene desde el año 90, en alianza con la centroizquierda, o ser un partido de centro, que le daría lo mismo pactar con la derecha o la izquierda. Eso último no responde a la historia”.

En favor de Díaz, en tanto, está la diputada Priscilla Castillo. Ella afirmó que “apoyamos a la lista 4, de centro. Queremos potenciar el centro político de nuestro país. No se trata de ser de izquierda o derecha por serlo, se trata de leer los dolores de la comunidad. Las demás listas son de continuidad”.

En favor del diputado por el norte también está el vicepresidente de la Cámara, Felipe Camaño. Sin embargo, él no podrá votar, pues fue electo como independiente. Consultado al respecto, no quiso referirse a la elección interna.

Tampoco quiso hablar el diputado Cristián Mella, cuyo respaldo se lo atribuyen ambas listas.