SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ortiz versus Díaz: cómo se divide la bancada DC ante elección interna y lo que se juega el partido

    Este fin de semana, la colectividad concentrará su disputa entre dos diputados. El primero es identificado como de sucesión, a favor de la alianza con la centroizquierda, mientras que su contendor es de oposición a la actual dirección y toma distancia de mantener el acuerdo con la otrora coalición de Boric.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Uno a uno fueron saliendo la tarde de este martes los diputados que integran la bancada de la Democracia Cristiana del comedor del vicepresidente de la Cámara, el parlamentario Felipe Camaño.

    Él, independiente-DC, prestó su oficina para realizar el primer almuerzo entre el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), con una bancada que no forma parte del gobierno. Esto, como parte de la lógica de la Falange de ser una oposición constructiva con la administración del Presidente José Antonio Kast.

    Este relato para el nuevo ciclo político sigue en construcción y tendrá su prueba de fuego este domingo, cuando cuatro listas se enfrenten en las elecciones internas de la Democracia Cristiana. De estas nóminas, la lucha, coinciden en el partido, se concentrará entre la que lidera el diputado Álvaro Ortiz y la que encabeza su compañero de bancada -y líder del grupo en el Congreso-, Jorge Díaz.

    Ortiz representa la lista de continuidad. De hecho, junto a él compite para el cargo de secretaria nacional la exministra Alejandra Krauss, quien actualmente ocupa ese puesto en la directiva democratacristiana.

    En esa lista que lidera el diputado por Concepción está a favor de la alianza con la centroizquierda e izquierda, con la que la DC compitió en las últimas elecciones parlamentarias.

    Por otro lado, está la lista que encabeza el diputado Jorge Díaz junto al abogado Rodrigo Albornoz. La nómina es apuntada por ser contraria a mantener la alianza con la centroizquierda e izquierda. Ellos apostarían, dicen en el partido, a intentar revitalizar a la colectividad como una tienda que representa al centro.

    Ortiz y Díaz han debido convivir dentro de la bancada mientras se ha cursado la campaña. En ella, la lista de continuidad ha recibido fuertes críticas por la cruda situación económica que enfrenta el partido.

    Dentro de la bancada de ocho diputados la balanza se podría inclinar a favor de Álvaro Ortiz. Esto porque, además de él, en su favor también hay, al menos, otros tres parlamentarios.

    Uno de ellos es Javier Muñoz. El exalcalde de Curicó, de hecho, integra la lista que lidera Álvaro Ortiz. Al respecto, dijo a La Tercera que “la DC siempre ha sido un partido de vanguardia, para romper con la pugna de izquierda y derecha. No obstante, la DC ha tenido una trayectoria, desde Frei-Montalva en adelante, consciencia de las desigualdades que existen, que muchas veces son acentuadas por grupos de derecha”.

    A favor de Ortiz también se declaró el exjefe de bancada, Héctor Barría, quien indicó a este medio que él “representa aquella mirada de buscar acuerdos, como los electorales que se realizaron recientemente que permitieron tener una bancada sólida de diputados, que se hayan reelegido senadores y que la DC no haya desaparecido como ocurrió con los partidos que supuestamente apuntaban al centro y que hoy pasaron a mejor vida”.

    “Me inclino más por una DC que pueda trabajar el centro con la centroizquierda. Estamos muy lejos de establecer un sistema de colaboración con republicanos, solo oposición constructiva”, añadió Barría.

    Junto a ellos también está a favor de Ortiz el diputado Patricio Pinilla. El representante por la Región del Biobío dijo a La Tercera que “en juego están las prioridades de políticas de alianza, que se deben construir. Hay dos caminos: mantener lo que viene desde el año 90, en alianza con la centroizquierda, o ser un partido de centro, que le daría lo mismo pactar con la derecha o la izquierda. Eso último no responde a la historia”.

    En favor de Díaz, en tanto, está la diputada Priscilla Castillo. Ella afirmó que “apoyamos a la lista 4, de centro. Queremos potenciar el centro político de nuestro país. No se trata de ser de izquierda o derecha por serlo, se trata de leer los dolores de la comunidad. Las demás listas son de continuidad”.

    En favor del diputado por el norte también está el vicepresidente de la Cámara, Felipe Camaño. Sin embargo, él no podrá votar, pues fue electo como independiente. Consultado al respecto, no quiso referirse a la elección interna.

    Tampoco quiso hablar el diputado Cristián Mella, cuyo respaldo se lo atribuyen ambas listas.

    Más sobre:Democracia CristianaDCÁlvaro OrtízJorge Díaz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

    Tras homicidio en liceo: director nacional de Junaeb coordina apoyo psicosocial para comunidad educativa de Calama

    Lo más leído

    1.
    Restricción a la gratuidad: gobierno acoge controversial medida de la UDI y desata irritación de la izquierda

    Restricción a la gratuidad: gobierno acoge controversial medida de la UDI y desata irritación de la izquierda

    2.
    Cancillería hace control de daños por enredo de senador en declaración conjunta de Kast y Milei en Argentina

    Cancillería hace control de daños por enredo de senador en declaración conjunta de Kast y Milei en Argentina

    3.
    Chile anuncia respaldo a Argentina en reclamo por las Islas Malvinas y agradece esfuerzos por extradición de Apablaza

    Chile anuncia respaldo a Argentina en reclamo por las Islas Malvinas y agradece esfuerzos por extradición de Apablaza

    4.
    Vocera de gobierno por marcha atrás de auditoría externa internacional al Estado: “Tenía un costo enorme”

    Vocera de gobierno por marcha atrás de auditoría externa internacional al Estado: “Tenía un costo enorme”

    5.
    Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

    Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo
    Chile

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

    Tras homicidio en liceo: director nacional de Junaeb coordina apoyo psicosocial para comunidad educativa de Calama

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años
    Negocios

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    Ventas de autos usados rompen la marca de las 100.000 unidades en marzo y llegan a máximos de cuatro años

    Regulador de Brasil inicia proceso para rescindir el contrato de Enel en Sao Paulo por episodios de cortes masivos

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”
    Tendencias

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago
    El Deportivo

    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago

    Bayern Múnich gana un partidazo y deja al Real Madrid por la cuerda floja en la Champions League

    Conmoción en el fútbol mundial: fallece Mircea Lucescu, extécnico de la selección de Rumania y de Iván Zamorano

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La canción de su obra que a David Bowie nunca le gustó y que después terminó cantando como parodia

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán
    Mundo

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    Líder de extrema derecha de Reino Unido dice que Trump ha ido “demasiado lejos” con últimas amenazas a Irán

    Pakistán pide a Trump que extienda dos semanas su ultimátum a Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo