Ossandón revela severa advertencia de EE.UU. a Boric en antesala de cuenta pública por conflicto palestino-israelí

El conflicto palestino-israelí hoy ha provocado un clima de tensión en el Congreso, según reconoció el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), debido a que hay parlamentarios que solidarizan con la situación de ambas naciones.

“Hemos importado un conflicto que está ya bastante violento. O sea, si nosotros no hubiéramos sido capaces, yo te diría, de manejar este cuento dentro del Senado, se habrían agarrado a puñetes hace tiempo, porque el ambiente está malísimo”, dijo Ossandón en una entrevista a TVN.

En la conversación, reveló otro antecedente poco conocido: una severa advertencia que hizo el gobierno de los Estados Unidos de posibles represalias si Chile cortaba relaciones diplomáticas con Israel.

Dijo que el Presidente de la República, Gabriel Boric, cometió “dos grandes errores” en su discurso ante el Congreso Pleno, el pasado 1 de junio. “En la cuenta pública venía bien, amplio, defendiendo su tema, y de repente se mete con Israel, con Hamas y con Punta Peuco”, explicó.

Particularmente respecto a los anuncios vinculados con Israel -donde algunos legisladores del oficialismo y de la oposición pedían cortar relaciones diplomáticas debido a las incursiones militares y bombardeos israelíes a objetivos palestinos-, Ossandón señaló que durante los días previos tuvo un encuentro con representantes de la Embajada de EE.UU.

“A mí me llamaron, yo tuve reuniones antes de esto, porque se vislumbraba lo que venía y la advertencia fue que EE.UU. va a tomar represalias contra Chile, graves, económicas”, dijo el presidente del Senado.

Particularmente a Washington le preocupaban dos cosas: el rompimiento de relaciones diplomáticas y el proyecto de ley que prohíbe la importación de productos israelíes desde “territorios ocupados”. Si bien los productos son acotados, la reforma, impulsada por el diputado Jorge Brito (Frente Amplio), obliga a todas las importaciones a certificarse, procedimiento engorroso que, además, indirectamente obliga a Israel a reconocer la situación de ocupación de territorios palestinos.

De acuerdo a Ossandón, a la Casablanca “le daban lo mismo” otras cosas como el retiro de agregados militares.

El primer paso de los representantes norteamericanos, según el relato de Ossandón, fue contactar al senador Rojo Edwards, quien lidera el grupo de amistad Chile-EE.UU., que para estos efectos es el canal formal para transmitir estas inquietudes.

Según fuentes parlamentarias, los norteamericanos también se comunicaron con otros parlamentarios chilenos.

Luego de ello, Edwards entregó la información a Ossandón, como presidente del Senado, y gestionó un encuentro con el encargado de asuntos políticos de la embajada, que se realizó por medios telemáticos antes de la cuenta pública de Boric.

“Tuve una reunión con gente de la embajada y con el senador Edwards, que es el encargado de la relación con EE.UU., del grupo de amigos. En el fondo la conversación fue: miren, esto no es gratis... darse un gusto con Israel”, narró Ossandón en la entrevista.

“Los americanos dicen: miren, nosotros en Washington no tenemos problema con Chile. Chile no es tema para nosotros, pero si se meten con Israel en esto, sí van a ser tema y nosotros vamos a tomar medidas contra Chile. Fue clarito... Lo mandaron a decir clarito y además todo el mundo lo sabía”, agregó el senador, quien inmediatamente se contactó con el canciller Alberto van Klaveren para transmitir el mensaje.

Si bien Ossandón evitó de calificarlo como una amenaza, dijo era una “información, porque yo no soy a quien tienen que amenazar”

“Entonces cuando tú ves que el Presidente está importando un conflicto... un conflicto que además no soluciona el problema (humanitario)”, lamentó Ossandón.

Fuentes parlamentarias relatan que fue el mismo presidente del Senado quien le sugirió al embajador de Israel, Gil Artzyeli, que se excusara de la sesión por la cuenta pública, en vista del clima tenso que había en el Congreso.

Además de la presión para romper relaciones, el diputado Luis Cuello (PC) y el senador Francisco Chahuán (RN), pidieron hacer un minuto de silencio por las víctimas palestinas de la guerra en Gaza.

Aunque Boric finalmente no accedió a romper relaciones ni hacer este minuto de silencio, Artzyeli igualmente se ausentó.

De todos modos Boric anunció algunas medidas. “He decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Además, he instruido a la ministra de Defensa (Adriana Delpiano) que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí”, comentó el Presidente.

“Respaldamos la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel”, dijo el Mandatario, quien para marcar un estándar parejo a nivel internacional, criticó las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua y de Hamas, al tiempo que demarcó que su reclamo no era contra el pueblo de Israel.

“Los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno, un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces, no aceptamos empates ni elegir entre barbaries. Condenamos categóricamente el terrorismo de Hamas y exigimos la liberación de los rehenes que aún tienen en cautiverio”, añadió Boric haciendo un importante matiz, que fue valorado por sectores más moderados del gobierno.

Si bien el clima de la sesión fue menos conflictivo de lo esperado, igualmente algunos diputados hicieron manifestaciones a favor y en contra de Israel, mientras que el representante de EE.UU., Richard Yoneoka, lució un lazo en solidaridad por los secuestrados a manos de Hamas.