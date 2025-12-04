VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Pablo Longueira descarta participar en eventual gobierno de José Antonio Kast

    No obstante, el exdirigente advirtió que "no me voy a cerrar nunca a colaborar con ningún gobierno. No lo hice ni con los gobiernos de la Concertación".

    Paz Rubio
    En medio del suspenso que dejó sobre su eventual regreso a la política activa, uno de los fundadores y expresidentes de la UDI, Pablo Longueira, descartó sumarse al gobierno de José Antonio Kast si es que éste gana en segunda vuelta.

    El 2 de diciembre, en una comida organizada por dirigentes de derecha para celebrar que fue absuelto del caso SQM, el exministro de Economía no descartó retomar su rol en política y sostuvo que durante este mes o el próximo dará a conocer su futuro en esta área.

    Y esta jornada, en una entrevista concedida al programa Cuatro Cabezas de Radio 13C desechó la posibilidad de sumarse al gobierno del candidato de la oposición, José Antonio Kast (Republicanos) si es que éste resulta vencedor en los comicios del 14 de diciembre. “No, porque no aporto nada. Yo sé que para mucha gente todo esto de responder así puede sonar raro y todos me escriben que por favor vuelva y todos creen que voy a volver. Pero yo voy a ser muy honesto. Yo soy ingeniero y yo hago lo que yo estimo que es lo correcto”, zanjó.

    Luego relató que “cuando Sebastián Piñera ganó la primera vuelta, él me pidió en una forma muy curiosa: ‘por favor, ¿me puedes hacer el gabinete que tú harías y me lo mandas a este correo? ‘Y estuve un día haciendo un gabinete que yo hubiera hecho. Y en ese gabinete yo me propuse“.

    Sin embargo, dijo que si Kast le propusiera lo mismo que Piñera él no se incluiría en esta nómina hipotética. “Si estimara que es bueno ir, me propondría. (Pero) no me voy a proponer, no voy a aceptar, porque no es bueno, porque hay que abrirle espacio a esta generación“, explicó. No obstante, dejó abierta la posibilidad de colaborar con ese eventual gobierno desde otros espacios: ”No me voy a cerrar nunca a colaborar con ningún gobierno. No lo hice ni con los gobiernos de la Concertación, menos lo haría con un gobierno...“.

    Respecto del equilibrio de fuerzas en la derecha, manifestó que “naturalmente, aquí va a haber un eje liderado por, obviamente, Republicanos, pero en el fondo por la UDI, por los ex UDI que están en muchos de estos partidos hoy día, y creo que esa amistad, esa estructura política que nace de un proyecto común, que fue lo mismo que existió en la Concertación. La Concertación tenía cuatro o cinco partidos, pero finalmente había una estructura, había una amistad, había una dirigencia común que fue capaz de unir, incluso mucho más que lo que costaría unir a la derecha hoy, entre la expresión de la Unidad Popular y lo que fue la Democracia Cristiana".

    Asimismo, advirtió que su excolectividad puede ser absorbida por el Partido Republicano “si la UDI sigue votando como vota”. Luego, explicó que “una de las características históricas nuestras fue que fuimos un partido que fue conducido en distintas etapas por fundadores de la UDI, donde todos estábamos en un proyecto común, y cuando tú estás en un proyecto común y no en proyectos personales, finalmente votan todos lo mismo. Ese fue un activo de la UDI".

    “La única forma que tienen de seguir proyectando la UDI es precisamente que vuelvan a ese proyecto colectivo. Si no, es lo contrario, van a ser absorbidos por el republicano”, concluyó.

