Pacto parlamentario oficialista: Carmona (PC) advierte que ir en dos listas “significa bajar el rendimiento de electividad”

Este domingo, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, comentó sobre la idea construir un pacto unitario de cara a la elección parlamentaria de este año.

Carmona subrayó que “tenemos que conquistar una mayoría parlamentaria. Lamentablemente una mayoría parlamentaria no es con todos los que ya están apoyando la candidatura de Jeannette Jara, pero es con una gran cantidad de esas fuerzas”.

“Hoy hay nueve partidos trabajando en cómo construir esta propuesta de lista única, que tiene que tener en su seno la representación de los nueves partidos”, explicó en Radio Nuevo Mundo.

Agregó que “se trata de potenciar la electividad . No se saca nada con que cada partido tenga una cantidad de candidaturas y entonces algunos llevan los 10 candidatos del distrito x o z y otros los h y p. Porque no van a resolver llegar a todos los sectores a recabar el respaldo electoral”.

Carmona señaló que “hay una ingeniería (...) que se está construyendo y con los ritmos que tienen estas negociaciones nos estamos acercando a que hay una posibilidad”.

Aclaró que “va a quedar un poco la sensación ‘a mí me hubiese gustado tener más de una candidatura’, de acuerdo, es legítima esa reflexión, pero no puede impedir que al fin haya una sola lista”.

Pero como la “derecha no va a llevar dos listas parlamentarias si no tres, tenemos que lograr ser mayoría en el Parlamento y así garantizar que las políticas que nuestra futura Presidenta envíe al parlamento, tengan votos a favor y no sea lo que pasa hoy, que el Parlamento se transforme en un freno y boicot que impide que políticas públicas de efecto transversal puedan implementarse”.

“Cada uno está viendo dónde tiene mejor rendimiento porque no todos los partidos tenemos rendimientos iguales en lo que es la influencia electoral porque esto es una elección. Nos medimos en eso. Estamos buscando las mejores candidaturas”, comentó Carmona.

Agregó que “lamentablemente, más de uno va a quedar fuera de la composición. No porque sea un mal candidato o candidata, sino porque los espacios no fueron y les tocó a otros. Lo mismo les pasará a los otros partidos”.

“El trabajo ha sido reiterativo, la idea van ‘lograr la lista única’, `sigamos insistiendo en la lista única’ porque si nos agotamos, si renunciamos a ese esfuerzo, llevar dos listas, que es muy fácil y hay espacio, significa bajar el rendimiento de electividad. No de mi partido, capaz que yo gane más . Sino los del sector, porque necesitamos tener una mayoría del Parlamento”.

“Yo creo que estamos avanzando seriamente. Las secretarías generales de los partidos han hecho un gran trabajo”, concluyó.