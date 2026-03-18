Para avanzar en políticas de defensa: Presidente Kast se reúne con comandantes en jefe del Ejército y de la Armada

Este miércoles, el Presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y los subsecretarios de esa cartera, realizó su primera visita oficial al Edificio Bicentenario del Ejército.

Tras ser recibidos por el comandante en jefe, general de Ejército Pedro Varela, el Mandatario valoró y agradeció el trabajo desempeñado por el personal tanto en la zona sur del país como en la frontera norte.

Por su parte, el ministro de Defensa destacó: “El Ejército de Chile es un orgullo para todos. Como ministerio nuestro rol es facilitar para que las Fuerzas Armadas tengan un apoyo a sus requerimientos y oportunidades de formación de su gente”.

Posterior a ello, se le expuso al Ejecutivo sobre materias estratégicas vinculadas a la seguridad nacional, el fortalecimiento institucional y el rol del Ejército en el contexto actual del país.

Más tarde, el Presidente y sus autoridades se reunieron con el comandante en jefe de la Armada, el almirante Fernando Cabrera Salazar.

Estos encuentros se enmarcan en la petición expresa del Mandatario de visitar las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto y avanzar en políticas de defensa acordes a los desafíos del país.