SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Para delinear el desembarco del 11-M: Kast encabeza cita con parlamentarios y futuros ministros

    La instancia —que se realizará en el centro vacacional El Palomar en San Felipe— será el primer encuentro formal del presidente electo con sus legisladores y miembros del gabinete, y servirá para empezar a adelantar la planificación del año, con el republicano una vez instalado en La Moneda.

    Por 
    Pedro Rosas
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    20.01.2026 Nombramiento de ministros José Antonio Kast Oficina del Presidente Electo - OPE Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Hasta el centro vacacional El Palomar, en la comuna de San Felipe, llegarán este jueves en la tarde los parlamentarios y futuros ministros del presidente electo, José Antonio Kast, para comenzar a preparar lo que será su arribo a La Moneda el próximo 11 de marzo y el comienzo del nuevo periodo legislativo.

    El “cónclave”, del que también participarán los legisladores electos del Partido Republicano, se extenderá por dos jornadas, y será liderado por el propio Kast, quien se espera entregue un discurso de cierre mañana viernes.

    El fundador republicano, en todo caso, llegará hoy en la noche al encuentro.

    El lugar no es primera vez en ser utilizado por la colectividad para sostener este tipo de instancias. Por ejemplo, a fines de 2024, también se realizó un “cónclave” tras las elecciones municipales y de gobernadores para hacer un balance de la elección y también entregar herramientas en materia de gestión y probidad a las futuras autoridades locales.

    Resumidamente, explica un parlamentario, en cada encuentro en el Palomar se empieza a adelantar la planificación del año. Por lo que, en un contexto en el que por primera vez llegarán a La Moneda, no esconden que la cita será clave para las primeras coordinaciones.

    José Antonio Kast en horas claves para la definición de su gabinete. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    De hecho, aunque inicialmente se pensó en mantener la cita solamente para los dirigentes republicanos, finalmente se decidió extenderla también a todos los representantes del equipo ministerial que fue presentado este martes.

    Así, quienes conocen del encuentro afirman que se tratará de la principal y quizá única instancia formal para empezar con las coordinaciones de cara al futuro gobierno. Esto, tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso.

    De hecho, según fuentes de republicanos, se espera que la cita sirva para conocer al menos parte del denominado Plan Desafío 90, elaborado por Bernardo Fontaine, que fija las prioridades para los primeros tres meses de gobierno y fue entregado hace dos semanas a Kast.

    El documento incluye proyectos de ley que son clave para el gobierno como la tipificación de la inmigración ilegal como delito penal y la baja de impuestos corporativos (de 27% a 23%). En ese contexto, el foco, dicen algunos, es empezar a adelantar desde ya la tramitación de algunas de esas iniciativas.

    Así, la reunión, que comenzará este jueves en la tarde, será el primer encuentro formal entre los parlamentarios del partido -que hoy cuenta con la bancada más grande del Congreso con 31 diputados- y los ministros de Kast.

    Hasta el momento, algunos de los nombres confirmados del gabinete que llegarán hasta San Felipe son el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI); el jefe de la Segpres, José García (RN); y también la vocera Mara Sedini, entre otros.

    El trabajo en la colectividad, en todo caso, empezó durante este miércoles. Y es que ayer en la sede del Congreso en Santiago, los diputados republicanos recién electos sostuvieron una reunión en la que recibieron una capacitación en torno al funcionamiento de la Cámara.

    El encuentro se extendió durante toda la tarde y consideró una presentación del secretario general de la corporación, Miguel Landeros, quien, según algunos de los presentes, explicó los distintos procesos legislativos y el rol de los funcionarios y estructuras de la Cámara.

    De esa primera cita, participaron algunos como los diputados electos Javiera Rodríguez (distrito 9), Enrique Bassaletti (distrito 12), Valentina Becerra (distrito 13), Leandro Kuntsmann (distrito 24), Fernando Ugarte (distrito 15), entre otros.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMGabineteMinistrosPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Lo más leído

    1.
    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    2.
    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    3.
    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    4.
    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    5.
    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio
    Chile

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    El valor de la humildad en tiempos convulsos
    Negocios

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay
    El Deportivo

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa
    Mundo

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer