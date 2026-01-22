Para delinear el desembarco del 11-M: Kast encabeza cita con parlamentarios y futuros ministros

Hasta el centro vacacional El Palomar, en la comuna de San Felipe, llegarán este jueves en la tarde los parlamentarios y futuros ministros del presidente electo, José Antonio Kast, para comenzar a preparar lo que será su arribo a La Moneda el próximo 11 de marzo y el comienzo del nuevo periodo legislativo.

El “cónclave”, del que también participarán los legisladores electos del Partido Republicano, se extenderá por dos jornadas, y será liderado por el propio Kast, quien se espera entregue un discurso de cierre mañana viernes.

El fundador republicano, en todo caso, llegará hoy en la noche al encuentro.

El lugar no es primera vez en ser utilizado por la colectividad para sostener este tipo de instancias. Por ejemplo, a fines de 2024, también se realizó un “cónclave” tras las elecciones municipales y de gobernadores para hacer un balance de la elección y también entregar herramientas en materia de gestión y probidad a las futuras autoridades locales.

Resumidamente, explica un parlamentario, en cada encuentro en el Palomar se empieza a adelantar la planificación del año. Por lo que, en un contexto en el que por primera vez llegarán a La Moneda, no esconden que la cita será clave para las primeras coordinaciones.

José Antonio Kast en horas claves para la definición de su gabinete. JAVIER TORRES/ATON CHILE

De hecho, aunque inicialmente se pensó en mantener la cita solamente para los dirigentes republicanos, finalmente se decidió extenderla también a todos los representantes del equipo ministerial que fue presentado este martes.

Así, quienes conocen del encuentro afirman que se tratará de la principal y quizá única instancia formal para empezar con las coordinaciones de cara al futuro gobierno. Esto, tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso.

De hecho, según fuentes de republicanos, se espera que la cita sirva para conocer al menos parte del denominado Plan Desafío 90, elaborado por Bernardo Fontaine, que fija las prioridades para los primeros tres meses de gobierno y fue entregado hace dos semanas a Kast.

El documento incluye proyectos de ley que son clave para el gobierno como la tipificación de la inmigración ilegal como delito penal y la baja de impuestos corporativos (de 27% a 23%). En ese contexto, el foco, dicen algunos, es empezar a adelantar desde ya la tramitación de algunas de esas iniciativas.

Así, la reunión, que comenzará este jueves en la tarde, será el primer encuentro formal entre los parlamentarios del partido -que hoy cuenta con la bancada más grande del Congreso con 31 diputados- y los ministros de Kast.

Hasta el momento, algunos de los nombres confirmados del gabinete que llegarán hasta San Felipe son el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI); el jefe de la Segpres, José García (RN); y también la vocera Mara Sedini, entre otros.

El trabajo en la colectividad, en todo caso, empezó durante este miércoles. Y es que ayer en la sede del Congreso en Santiago, los diputados republicanos recién electos sostuvieron una reunión en la que recibieron una capacitación en torno al funcionamiento de la Cámara.

El encuentro se extendió durante toda la tarde y consideró una presentación del secretario general de la corporación, Miguel Landeros, quien, según algunos de los presentes, explicó los distintos procesos legislativos y el rol de los funcionarios y estructuras de la Cámara.

De esa primera cita, participaron algunos como los diputados electos Javiera Rodríguez (distrito 9), Enrique Bassaletti (distrito 12), Valentina Becerra (distrito 13), Leandro Kuntsmann (distrito 24), Fernando Ugarte (distrito 15), entre otros.