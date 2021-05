Para entender: ¿Cómo será el proceso de votación en las megaelecciones del próximo 15 y 16 de mayo?

Los comicios del próximo sábado 15 y domingo 16 de mayo no sólo serán históricos porque se elegirán a los integrantes de la Convención Constitucional -órgano que estará encargado de escribir una nueva Carta Magna-, sino que también porque se tratará de una megaelección que se realizará en medio de la pandemia de coronavirus.

Quedando 10 días para estas elecciones, los ministros Juan José Ossa (Segpres) y Jaime Bellolio (Segegob) presentaron este miércoles una guía informativa sobre el proceso y, por otra parte, también abordaron la situación sanitaria que se prevé para esa fecha.

Ambos reforzaron que la condición epidemiológica “ha mejorado mucho” en relación a la del pasado 10 y 11 de abril, fecha en que estaban fijadas los comicios originalmente. En ese sentido, Bellolio recalcó que “va a ser un voto seguro desde la perspectiva de la seguridad pública y también de la perspectiva sanitaria. Se están tomando todas las precauciones y la situación epidemiológica que se prevé para las elecciones, sin lugar a dudas, son muchísimo mejores que las que existían en la fecha original”.

Revisa a continuación los detalles de cómo se llevarán a cabo estas elecciones y las medidas que se implementarán en ambas jornadas.

¿Qué día se debe ir a votar?

Tras su postergación debido al aumento de contagios por Covid-19 en abril, las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales quedaron fijadas para este sábado 15 y domingo 16 de mayo. Los votantes deberán ir sólo una vez a sufragar -entre las 8.00 y 18.00 horas- y podrán elegir cualquiera de estos dos días para hacerlo.

Además, se estableció un horario preferente para adultos mayores -sobre 60 años-, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad y electores que requieran ser asistidos al votar. Éste será el sábado 15 entre las 14.00 y 18.00 horas.

Sin embargo, el vocero señaló que esto es una “recomendación” y que sin importar el día u hora al que concurran las personas de estos grupos a sus locales de votación, se les dará preferencia. Eso sí, llamó a evitar los horarios de mayor aglomeración.

¿Cuántos votos se deben emitir en esta elección?

Cada elector va a recibir en su mesa de votación un total de cuatro cédulas, una por cada elección: convencional constituyente, gobernador regional, alcalde y concejal, y se debe marcar sólo una preferencia en cada papeleta.

Se puede revisar la lista de candidatos del distrito en que se esté registrado, ingresando al siguiente sitio del Servicio Electoral: https://consulta-candidato.servel.cl/

¿Cómo votar por un convencional constituyente de pueblos originarios? Primero, se debe haber acreditado la calidad de indígena, ya sea mediante un certificado de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) -que se puede obtener aquí- o tras haber declarado ser un elector perteneciente a un pueblo originario en el formulario de autoidentificación del Servel. Este último, eso sí, estuvo disponible sólo hasta el 25 de febrero.

Una vez hecho esto, se podrá elegir entre la cédula electoral del pueblo originario correspondiente o la del distrito. Sólo se puede escoger una de ellas.

¿Aplica el voto en el extranjero?

No. Para estas elecciones en particular, los chilenos residentes en el extranjero no podrán sufragar. En el artículo 13 de la Constitución, se señala que estos ciudadanos sólo podrán votar en las primarias presidenciales, las elecciones de Presidente y los plebiscitos nacionales.

¿Qué se debe llevar el día de la votación?

Los votantes deben llevar su cédula de identidad o pasaporte para poder ejercer su derecho. Cabe señalar que sí se aceptarán documentos que estén vencidos a contar del 1 de octubre del 2019.

Junto con eso -y al igual que en el plebiscito de octubre pasado-, los ciudadanos deberán llevar un lápiz pasta de color azul y mascarilla. La recomendación es llevar además alcohol gel para desinfectar las manos. Sin embargo, el Servel también tendrá disponibles estos artículos.

Al momento de votar, la persona debe mostrar su cédula de identidad al vocal. Se debe colocar el documento sobre la mesa y quitarse la mascarilla por no más de tres segundos para identificarse.

Y luego de sufragar, el elector debe mostrar los votos ya doblados y sellados, para que el presidente de la mesa revise que los números de serie correspondan a las papeletas entregadas.

¿Hay que pedir permiso en Comisaría Virtual?

Aunque la persona viva en una comuna en Fase 1 (Cuarentena) o 2 (Transición) del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, no necesita sacar un permiso para ir a votar y sólo se requerirá la cédula de identidad para este fin.

“Sin embargo, si una persona que está en una comuna en Fase 1 o 2 tiene que votar en otra región, en ese caso se requerirá el pasaporte sanitario (c19) o bien una autorización del Servel”, explicó Ossa.

¿Pueden votar quienes estén contagiados con Covid-19?

No. De acuerdo a las normas sanitarias, las personas que tengan coronavirus y sus contactos estrechos deben guardar cuarentena obligatoria.

Si una persona con Covid-19 es detectada en un local de votación, arriesga un sumario sanitario, ser trasladado a un recinto asistencial o una residencia sanitaria y a un proceso penal.

¿Qué medidas se toman después del primer día de votación?

A las 18.00 horas del sábado 15, cuando termine el horario de votación, deberán sellarse las urnas sin realizar conteo de votos (que podrá iniciarse tras finalizar la jornada de votación del domingo). Las urnas quedarán bajo la custodia de Fuerzas Armadas.

Vocales de mesa

Los vocales de mesa -cuyas nóminas ya fueron publicadas- se mantendrán por ambos días de las elecciones, es decir, tanto el 15 como el 16 de mayo.

El ministro de la Segpres afirmó hoy que “entendiendo que se trata de un gran esfuerzo para los vocales de mesa participar en dos días, la retribución será superior a aquella que comúnmente se entrega. Los vocales de mesa tendrán un retribución de $30.000 por cada día que estén presentes (...). Si no estuvieran los dos días, la retribución será la que siempre la ley les da, que asciende a algo más de $20.000”.

Por otra parte, Ossa recordó a la fecha más del 50% de las personas seleccionadas como vocales de mesa ya han recibido ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Y esperamos que se sigan acercando a los distintos lugares de vacunación para que todos estamos más tranquilos”, añadió.