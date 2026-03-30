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    Para mitigar alza de combustibles: UDI pide al gobierno reducir número de diputados y fusionar ministerios

    También solicitan revaluar o suspender programas mal evaluados por la Dirección de Presupuestos.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Referencial

    Este lunes diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) enviará una nueva carta al gobierno con propuestas para paliar las consecuencias del alza de combustibles.

    La semana pasada, los gremialistas ya habían hecho una petición al Ejecutivo: retrasar pago de permiso de circulación y de la primera cuota de contribuciones, pero esta vez, también solicitaron medidas políticas.

    En concreto, la UDI pide reducir de 155 a 120 el número de diputados para además de generar “un ahorro directo en las arcas fiscales, ”favorecer una mayor eficiencia en la toma de decisiones, evitando la dispersión y facilitando acuerdos en temas urgentes para la ciudadanía".

    Asimismo, los gremialistas están pidiendo fusionar ministerios y realizar una reestructuración de servicios públicos.

    “La fusión de ministerios y servicios públicos se presenta como una alternativa necesaria, no solo en atención al actual escenario de estrechez fiscal que enfrenta el país, sino que principalmente debido a la evidente duplicidad de funciones que persiste en distintas áreas. Así, hoy existen ministerios como Minería y Energía, Vivienda y Bienes Nacionales, Interior y Segegob, Educación y Ciencias, entre varios otros, cuya integración permitiría avanzar hacia una estructura estatal mucho más coherente y responsable fiscalmente”, se lee en la misiva.

    También solicitan revaluar o suspender programas mal evaluados por la Dirección de Presupuestos.

    “Distintos diagnósticos recientes, como el Informe de Resultados Monitoreo 2023, elaborado por la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, han detectado una serie de falencias en más de 300 programas públicos. Por lo mismo, se hace necesario avanzar en una revisión más exigente y una priorización del gasto, para así redirigir oportunamente los recursos hacia programas más efectivos, mejor evaluados y con resultados comprobables”, argumentan.

    Con todo, los diputados también solicitan adelantar el pago y ampliar la cobertura del Bono Invierno, devolver el IVA de los textos escolares a padres y apoderados, y por último, establecer un subsidio temporal ante el alza en el precio del gas licuado.

    Los parlamentarios firmantes de la carta -Flor Weisse, Ricardo Neumann, Jaime Coloma, Mario Olavarría y Omar Sabat- iban a realizar un punto de prensa, pero dado a que nos encontramos en semana distrital, todos permanecen en sus regiones y por ende, harán envío de la misiva a la oficina de partes.

    Más sobre:UDIAlzaCombustiblesJosé Antonio Kast

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