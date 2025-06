Parlamentarios de oposición activan ofensiva ante llegada de canal ruso RT a Chile

Este lunes, el canal Telecanal comenzó a transmitir para todo el país segmentos de la señal de la cadena Russia Today (RT), un medio de comunicación vinculado al Estado ruso, lo que activó una ofensiva de parlamentarios de oposición, que rechazan los vínculos de la cadena con “gobiernos con credenciales democráticas cuestionables”.

En este sentido, desde la bancada de diputados UDI anunciaron este miércoles que oficiarán al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por el hecho, tras manifestar su preocupación por la emisión de contenido de RT en el país, al recordar que dicho medio se encuentra prohibido en Europa y en algunas plataformas de internet tras ser acusados de desinformación.

La decisión de los parlamentarios gremialistas fue informada por los diputados Natalia Romero y Gustavo Benavente, quienes se refirieron al consenso internacional que, aseguran, hay sobre el uso político que Rusia le ha dado a dicho medio, lo que ha derivado en que Europa decidiera prohibir en 2022 su difusión en 27 países, argumentando justamente una manipulación y desinformación por parte del gobierno de Vladímir Putin.

Asimismo, desde la UDI recordaron que Estados Unidos también sancionó al medio en 2024, mientras que plataformas como Meta y Youtube prohibieron su transmisión en todo el mundo.

“Existe un amplio consenso internacional en torno a que RT es un medio estatal que no sólo está vinculado y financiado por el Estado de Rusia, sino que además se ha convertido en un aparato propagandístico del gobierno de ese país, sobre todo para la difusión de contenidos asociados a sus fines políticas y estratégicos” , indicaron

Añadieron que “no estamos hablando de un canal particular que busca instalarse en nuestro país, sino que uno que tiene un objetivo absolutamente claro y que, por lo mismo, no reúne los estándares mínimos de transparencia, pluralismo e independencia que se exige. Por eso oficiaremos al CNTV, porque además no existe ninguna información adicional sobre los términos de este supuesto acuerdo comercial u otros detalles sobre la transmisión de esta señal”.

“El riesgo de transmitir este tipo de señales en nuestro país no se limita sólo a los contenidos internacionales que puedan emitir, sino que también podría abrir la puerta a otro tipo de injerencia política o ideológica que pretendan realizar en Chile. RT no es un canal que cumpla con los mínimos estándares de independencia periodística, por lo que permitir su transmisión en el país de manera tan sencilla y liviana podría generar consecuencias muy graves”, relevaron desde la bancada UDI

Schubert (Rep) recurre a la ANI

En este mismo sentido, el diputado republicano Stephan Schubert (Rep), envió un oficio a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en el cual solicita información detallada sobre las transmisiones de la señal rusa RT en canales chilenos.

Específicamente, solicitó a la ANI que informe si la señal rusa registra transmisiones en otros países de América Latina. En caso afirmativo, se requerirá especificar en cuáles países y con qué regularidad se lleva a cabo dicha transmisión.

La llegada de RT a la televisión chilena ha despertado inquietudes entre los televidentes y diversos sectores de la sociedad civil. El canal se presenta como una “cadena global de noticias por televisión” y está disponible en múltiples idiomas, incluido el español, alcanzando a más de 900 millones de televidentes en más de 100 países", recordó Schubert, tras lo cual destacó que “la decisión de Telecanal de incorporar la señal de RT en su programación es un asunto que merece ser analizado con cautela. “Nos preocupa el aterrizaje de RT en nuestro país por sus vínculos con regímenes de dudosas credenciales democráticas” , afirmó.

En este sentido, el parlamentario instó a la ANI a proporcionar antecedentes sobre cualquier posible riesgo para la seguridad nacional que podría derivarse de las operaciones de RT, de acuerdo con el plan operativo de la señal. “Necesitamos transparencia ante esta situación. La llegada de un canal que representa una voz del Kremlin en nuestro país no puede ser tomada a la ligera” , agregó.

“La democracia se fortalece con información veraz y plural, y es una responsabilidad compartida asegurar que los ciudadanos tengan acceso a contenido que no esté influenciado por agendas externas que puedan socavar nuestra soberanía”, cerró Schubert.