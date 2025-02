Parlamentarios de oposición arremeten contra subsecretaria de Turismo tras señalar que delincuencia en Chile “no espanta a nadie”

Durante esta jornada, la subsecretaría de Turismo junto al Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y al Aeropuerto Nuevo Pudahuel presentaron el número de turistas extranjeros que ingresaron al territorio nacional, cifra que, según aseguran desde la subsecretaría, superó las proyecciones que el propio Ejecutivo manejaba.

Con todo, la titular de Turismo, Verónica Pardo, destacó la llegada de turistas durante enero y señaló que “las cifras que tenemos son realmente espectaculares, sobrepasamos nuestras proyecciones, 846.000 turistas han llegado considerando solamente el mes de enero (...) la sonrisa que tengo no es casualidad, la proyección que teníamos era 2.100.000 y hoy día podemos decir con tranquilidad que la proyección que tenemos para todo el período estival es entre 2,5 y 2,7 millones. Esto es súper súper buena noticia”.

Tras la entrega del balance y celebración, Pardo fue consultada por cómo se está abordando la delincuencia y el robo a turistas, que a su vez, podrían desincentivar a potenciales viajeros. Ante la pregunta, la subsecretaria respondió que “no espanta a nadie. Prueba de eso es que efectivamente tenemos aumento en la cantidad de turistas que están llegando a nuestro país, la gente se va con una muy buena experiencia y con tranquilidad. Han aumentado, por ejemplo, la cantidad de turistas que vienen desde Estados Unidos”.

Sus dichos desataron las críticas de varias voces del mundo político, apuntando a que “están viendo mal las cifras” y que con esa declaración está “ofendiendo” a las víctimas de la delincuencia en el país. Así lo transmitieron a La Tercera algunos integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

“Si el gobierno va a decir que la tasa de delincuencia en alza no afecta el turismo, significa que están viendo mal los números. Están actuando de la manera que han actuado estos tres años de gobierno. Proyectan mal los ingresos del país, proyectan mal el ingreso de los turistas, proyectan mal la salud de los ciudadanos, proyectan mal la salud de los ciudadanos. Y cómo afecta esto a la avenida de turistas. Proyectan mal los recortes y terminan haciendo recortes a las policías. Por lo tanto, todo igual que siempre en la nefasta dirección de presupuesto y evidentemente en la teoría comunicacional de este gobierno que ha sido una pausa para Chile de cuatro años”, criticó el gremialista Jorge Alessandri.

Asimismo, el republicano Cristian Araya acusó que “la subsecretaria de Turismo insulta y ofende a millones de chilenos que son víctimas de la delincuencia todos los días. Más homicidios, más delitos sexuales, más robos, más secuestros no solo espantan a la gente, sino que la tienen aterrorizada. Este gobierno no tiene conexión alguna con la realidad que viven los chilenos y esperamos que este año se acabe rápido para que salgan estos indolentes del poder”.

Diputado Cristián Araya.

En la misma línea, el diputado y timonel de Amarillos, Andrés Jouannet, afirmó que “este es el peor gobierno que hemos tenido en democracia. Nada nos puede sorprender, lo naif” y agregó que sus palabras “no solo son lamentables, están absolutamente fuera de toda realidad y muestra lo que es este gobierno, un gobierno frívolo que la verdad, nunca han estado capacitados para gobernar”.

Siguiendo esa corriente, el diputado RN José Miguel Castro señaló que “más allá de que aumenten los turistas, que una autoridad diga que ‘la delincuencia no espanta a nadie’ es una falta de criterio. Sobre todo cuando los chilenos sienten la falta de medidas y gestión de este gobierno en la materia”.

Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke indicó que “a los únicos a los que la delincuencia no parece no espantar es a un gobierno que vive absolutamente ajeno a los temores de los chilenos. El resto de los chilenos, y extranjeros, si están espantados. Esto solo delata la frivolidad con la que el gobierno enfrenta el problema más grave de Chile hoy”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

El senador de la UDI, Iván Moreira, señaló: “Me parece un descriterio, lo que espanta es que una subsecretaria de turismo le baje el Perfil al Crimen organizado y delincuencia que ha sobrepasado a su Gobierno. Para atraer turismo no se puede en engañar a los visitantes y que constituye su llamado una burla a los Chilenos”.

Asimismo, el diputado Álvaro Carter (UDI) sostuvo que “es preocupante que una ministra del gobierno de Gabriel Boric minimice el impacto de la delincuencia en Chile. La realidad es que miles de chilenos y turistas sienten miedo y se ven afectados por la inseguridad. Las redes sociales están llenas de testimonios y videos que muestran cómo la delincuencia ha tomado ciudades como Valparaíso”.

Por último, el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, aseguró que “las declaraciones de la subsecretaria explican perfectamente porqué este gobierno fracasó en el control de la delincuencia, para ellos este no es un tema importante, no es urgente, no es grave porque, claro, es un tema que no espante a nadie”.