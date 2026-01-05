Partido Comunista se resta de ceremonia de proclamación de José Antonio Kast por diferencias sobre captura de Maduro

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, confirmó en la mañana de este lunes que no asistirán a la ceremonia de proclamación del presidente electo, José Antonio Kast, organizada por el Tribunal Calificador de Elecciones.

La ceremonia contará con la asistencia, entre otros, de autoridades de los tres poderes del Estado, así como de los representantes de los partidos del oficialismo -salvo el PC- y de la oposición.

De acuerdo con lo expresado por el timonel comunista en conversación con Radio Usach, la ausencia de su partido tiene relación con su desacuerdo con la postura de Kast sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como resultado la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

El sábado, cuando se concretó la detención del mandatario chavista, Kast calificó este acto como "una gran noticia para la región" y sostuvo que “los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas“.

El PC, por otro lado, lo catalogó como una “criminal agresión del gobierno de EEUU” y esta jornada Carmona ratificó que “no se puede hablar más de lo que ha sido la consumación del intervencionismo militar de parte de Estados Unidos, que ha ingresado al territorio venezolano rompiendo todos los principios de convivencia en el plano internacional (...) Lo que se ha llevado a cabo, lo que era antes de parte de alguno una descalificación nuestra de la condición imperial de Estados Unidos, de la reactivación de la doctrina Monroe, y por tanto asumir que el tema de América Latina y el Caribe son el patio trasero que tiene privilegio y prioridades para Estados Unidos, es un dato de realidad muy duro".

Al ser consultado sobre si el PC participará en la ceremonia teniendo en cuenta estas posturas disímiles, manifestó que “va a ser muy difícil que tengamos una presencia porque confunde políticamente a la opinión pública“.

“No esperaba esa valoración (de Kast) sabiendo que venía esta ceremonia de parte del presidente electo. Hemos dado las explicaciones”, complementó. “A veces la omisión es una buena forma de pronunciarse y hacerlo con respeto”, reflexionó.