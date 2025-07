Partido Social Cristiano respalda a republicanos y acusa “desesperación” en Chile Vamos tras anuncio de querella de Matthei por “campaña sucia”

En un nuevo capítulo de la escalada de tensiones al interior de la derecha, la presidenta del Partido Social Cristiano (PSC) y portavoz de Derecha Unida, Sara Concha, emitió este lunes una declaración pública en defensa del Partido Republicano y su candidato presidencial, José Antonio Kast, luego que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, anunciara que interpondrá una querella por una campaña en redes sociales que la vincula con presuntos problemas de salud mental, como el alzhéimer.

En su declaración, la timonel de la colectividad calificó la acción legal como una “muestra clara de desesperación” por parte de la exalcaldesa de Providencia y del sector que representa.

“La falta de propuestas reales para Chile ha llevado a sectores tradicionales a utilizar herramientas judiciales en lugar de debatir ideas con altura de miras”, sostuvo.

Agregó que este tipo de acciones “reducen la política a la persecución de quienes piensan distinto dentro del mismo sector”, y cuestionó directamente las aspiraciones presidenciales de la exministra de Sebastián Piñera.

“La señora Matthei parece no resignarse al hecho de que no será presidenta, y en lugar de actuar con generosidad por el bien de Chile, prefiere deslizar declaraciones que debilitan a quienes sí tienen posibilidades reales de enfrentar al Partido Comunista”, espetó.

Asimismo, Concha aprovechó de cuestionar al bloque Chile Vamos en su conjunto, acusando a la coalición de haber “tranzado los valores históricos de la derecha” y de estar alejada de las prioridades de la ciudadanía.

“La unidad de la derecha debe basarse en convicciones firmes, no en cálculos políticos ni en ataques internos”, subrayó.

Creciente fractura en la derecha

La crítica surge luego de que Matthei anunciara públicamente la acción penal, acusando una campaña difamatoria que atribuyó al entorno del Partido Republicano. En entrevista con Radio Infinita, la exjefa comunal sostuvo que la ofensiva en su contra “pone en tela de juicio la idoneidad de los líderes del Partido Republicano”, y calificó sus métodos como propios de “regímenes autoritarios”.

De igual modo, acusó que “se me ha tratado como enemiga, no como contrincante”, y aseguró que no dará descanso en su ofensiva. “Esto es suficientemente grave como para que yo no esté dispuesta a callar (...), lo voy a llevar hasta el final”, aseveró.

También deslizó dudas sobre la transparencia del liderazgo republicano, señalando que el propio José Antonio Kast “no estaba diciendo la verdad” cuando se desmarcó de los ataques en su contra.

El conflicto se produce en un momento complejo para la derecha tradicional. Según la última encuesta Cadem, Kast lidera por primera vez la carrera presidencial desde que Jeannette Jara (PC) se consolidó como la candidata única de la centroizquierda, desplazando a Matthei al tercer lugar. La ofensiva de la alcaldesa y la reacción de sectores de derecha más conservadora evidencian una fractura creciente dentro del bloque opositor, a solo meses de las elecciones presidenciales de noviembre.