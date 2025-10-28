SUSCRÍBETE
PC descarta solicitud para indultar a Hernández Norambuena y afirma que “no hay ningún ruido interno” tras postura de Jara

La candidata presidencial afirmó que los indultos no serán una prioridad en su eventual gobierno.

Shelmmy Carvajal
Santiago 6 de Julio 2025. La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, asiste al aniversario de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolican Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

El Partido Comunista (PC) descartó que hayan impulsado una solicitud para indultar a Mauricio Hernández Norambuena, quien se encuentra encarcelado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

La situación de Hernández Norambuena se instaló al interior de la tienda luego de las declaraciones de Jeannette Jara en el debate de Canal 13, donde afirmó que los indultos no serán prioridad en su eventual gobierno. La postulante a La Moneda fue consultada particularmente sobre el apodado comandante Ramiro, a lo que contestó que es una petición “bastante difícil”.

Desde la tienda han salido a aclarar que no hay ninguna solicitud en curso. El timonel comunista, Lautaro Carmona, indicó: “La dirección del partido, en ninguna condición, y por eso me llamó profundamente la atención, la afirmación del periodista, que le tengo respeto en su condición de profesional, de asociar algo que no es la opinión que haya entregado formalmente ni institucionalmente el partido”.

No hay ningún ruido interno. Son situaciones históricamente distintas y todos tienen comprensión respecto a lo que está transcurriendo, partiendo, asumo yo, por el anillo más cercano a él mismo”, concluyó.

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, este martes, en conversación con CNN, reforzó los dichos de Carmona y explicó que “no hay gestión del partido” respecto de solicitarel indulto de Norambuena.

Y añadió: “No sé en qué minuto pasó a ser eso un tema relevante. En ningún debate presidencial se había consultado. Por eso, insisto, me llama profundamente la atención”.

Más sobre:Partido ComunistaJeannette JaraMauricio Hernández Norambuena

