Pérez Mackenna por postulación de Bachelet a la ONU: “Para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo”

La dupla que se consolida al mando del mayor grupo chileno: Pablo Granifo y Francisco Pérez Mackenna

Cerca de tres horas el canciller Alberto van Klaveren estuvo reunido con su sucesor, Francisco Pérez Mackenna, quien a partir del 11 de marzo asumirá la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración de José Antonio Kast.

La cita se enmarca en la serie de bilaterales que los ministros de Gabriel Boric están sosteniendo con los secretarios de Estado de Kast para el traspaso de mando.

Tras el encuentro, Pérez Mackenna aseguró que la reunión estuvo “muy buena”. “Hablamos de muchos temas, desde cómo es organizarse desde el punto de vista del canciller, cosas prácticas del día a día y también los temas más importantes para tener en cuenta”.

En su salida, el futuro canciller fue consultado respecto a si se conversó sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, esto considerando que ayer lunes Boric oficializó su postulación, la que es apoyada por los países más poblados de América Latina: Brasil y México.

Pérez Mackenna reconoció que “ese es un tema del Presidente de la República en ejercicio”, remarcando que en el futuro gobierno son “muy respetuosos de la institucionalidad vigente”.

“Para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo” , sostuvo, considerando que ese día Boric le entregará la banda presidencial a Kast en el Congreso Nacional.