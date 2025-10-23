Pese a los llamados del comando de Jara, Boric vuelve a deslizar críticas a Kast

Santiago, 30 de junio 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric recibe en su casa en Barrio Yungay a Jeannette Jara, vencedora en primarias presidenciales. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Pese a los llamados del comando de Jeannette Jara a dejar la contienda presidencial en manos de la candidata oficialista, el Presidente Gabriel Boric volvió a deslizar críticas en contra del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En el marco de la inauguración de un centro comunitario de salud en Quillota, el Mandatario aludió al abanderado de oposición sin mencionarlo explícitamente.

“Hay mucha gente que lleva una procesión por dentro vinculada a salud mental porque no se atreve a decir lo que le pasa porque lo van a acusar de loco, de incapaz. Miren ustedes los bots de derecha como muchas veces cuando uno habla de esto te dicen, ‘ah, está loco, no tiene capacidades para el cargo, debiera renunciar’, cuestiones de esas características. Es muy muy común”.

Y luego ironizó sobre la procedencia de los bots a los que hizo mención: “Seguramente de dónde provendrán”.

No satisfecho con eso, también aludió a la columna que escribió Cristián Valenzuela, principal asesor de Kast, en la que calificó como “parásitos” a algunos funcionarios públicos.

“Mi percepción, al menos, o como yo entiendo la política, es que la política no se trata de quién grita más fuerte. Se trata de quién mejora la calidad de vida de las personas. Para eso estamos acá, ese es el servicio público. Y eso lo he visto reflejado en los trabajadores públicos, que muchas veces son denostados”, dijo el Jefe de Estado.

Boric hizo esta referencia a solo un día de que los voceros de Jara, Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alejandra Sepúlveda (Ind.) plantearan explícitamente la incomodidad del comando por el protagonismo que el Mandatario decidió tomar en la campaña.

“La candidatura presidencial y las referencias cruzadas, yo se las dejaría a los presidenciales”, planteó el senador PPD. Mientras que en entrevista con Desde la Redacción, la senadora Sepúlveda dijo: “Uno puede entender la defensa de los temas sociales, del presupuesto de la nación, etcétera, pero yo diría que la mejor ayuda que puede hacer el gobierno es hacer su trabajo bien, porque si no, es como el abrazo del oso”.

Jara descarta contactos con La Moneda

Este miércoles, en tanto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se vio forzada a referirse al asunto ante las consultas de la prensa.

Intentó navegar entre respaldar los dichos de Lagos y Sepúlveda y no confrontar directamente al Mandatario.

“Los voceros claramente me representan y por algo son mis voceros. En ese contexto, quiero señalar que, como el mismo senador (Lagos Weber) lo indicó, el Presidente tiene derecho a opinar las veces que estime pertinente”, dijo Jara, en la misma línea que lo expuesto este martes en Pudahuel.

En el marco del ciclo de conversatorios presidenciales de la Universidad del Desarrollo (UDD), Jara también dijo que no ha tenido ningún tipo de comunicación con La Moneda: “En mi caso, ninguno; yo estoy preocupada de llegar con las propuestas de los chilenos, más que estar en estas polémicas de dimes y diretes”.