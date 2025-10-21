El “dolor” de Jara con Frei: vocera del comando dice que hace falta una conversación entre el expresidente y la PC

En una nueva edición del programa Desde la Redacción de La Tercera, la senadora y vocera del comando de Jeannette Jara, Alejandra Sepúlveda (IND.), dejó ver el “dolor” de la candidata PC por la falta de apoyo del expresidente Eduardo Frei.

Y es que es de público conocimiento que el exmandatario no apoyará la aventura presidencial de Jara. Hace unos meses reprochó a la Democracia Cristiana por decidir respaldar esta candidatura y los acusó de estar “traicionando” los principios de la falange.

En ese cuadro, la vocera de Jara reveló: “Jeannette Jara tiene un dolor ahí, y esto lo confidenció en una reunión, porque ella ayudó en las dos campañas a Eduardo Frei. Hizo puerta a puerta, estuvo apoyando en las comunas donde le tocaba , entonces ella estuvo ayudando a Eduardo Frei y hoy día no hay reciprocidad ”.

Dicho eso, planteó: “Yo creo que hace falta una buena conversación entre Jeannette y el expresidente Frei”.

“Yo creo que ojalá en un minuto, y no lo digo como vocera, lo digo como exdemócrata cristiana, yo creo que hace una buena conversación en su minuto”, reiteró.

Consultada sobre si ese diálogo podría cambiar la postura del exjefe de Estado, Sepúlveda sinceró: “No sé si cambiarla, pero al menos encontrar los puntos de unión y de comunión que ya existen con la Democracia Cristiana”.

Críticas a la estrategia del gobierno

Anoche, el también senador y vocero del comando de Jara, Ricardo Lagos Weber, reforzó la distancia que ha mostrado el comando con la estrategia del gobierno de arremeter contra otras cartas presidenciales.

A esta misma postura, se sumó esta jornada la senadora Sepúlveda.

“Uno puede entender la defensa de los temas sociales, del presupuesto de la nación, etcétera, pero yo diría que la mejor ayuda que puede hacer el gobierno es hacer su trabajo bien, porque si no es como el abrazo del oso”, planteó.

“Si no se hacen las cosas bien en el Ejecutivo, en lo que tiene que hacer, nos complica, porque hay que dar siempre muchas explicaciones y la verdad es que el comando no está para eso, no estamos para dar explicaciones y ser voceros del gobierno ”, zanjó la senadora.

“Estamos precisamente para una candidatura presidencial potente, innovadora, con una tremenda candidata, carismática, que está con las personas”, concluyó.