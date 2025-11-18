Presidente del PDG descarta que Parisi y el partido se reúnan con Jara o Kast

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, abordó la disyuntiva que se abrió luego de que el candidato presidencial de su colectividad, Franco Parisi, alcanzara el tercer lugar de las preferencias y con ello, los presidenciables que pasaron al balotaje, Jeannette Jara y José Antonio Kast, admitieran que buscarán conquistar esos votos.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Vattuone afirmó: “Tanto la señora Jeannette Jara como José Antonio Kast tienen que realizar la pega. Y lo hemos dicho claro. Nosotros en el PDG no somos dueños de esos más de dos millones y medio de votos”.

Respecto de si considera un gesto de parte de Jara que ella haya se muestre dispuesta a incorporar determinadas medidas de Parisi a su programa, aseveró: “No, los candidatos que tienen que hacer la pega, que no está orientada al PDG, tiene que estar orientada a los chilenos. Y ya estamos cansados de gestos (...) Cuando tú ves las problemáticas que tenemos actualmente no se necesitan gestos, se necesitan acciones concretas y eso es lo que esperan los chilenos. Si en las campañas estamos llenos de promesas, lo importante es llegar al corazón, escucharlos”

“(Las propuestas) las están tomando ambos y me imagino yo, no soy quien para referirme a sus estrategias, pero creo que hay un electorado importante en Chile, y así quedó demostrado en las propuestas que no están en los 24 puntos que obtuvo José Antonio, que hay un 50 y tanto que tienen que salir a buscar con propuestas reales y que las pongan en práctica, porque no sacamos nada con promesas”, añadió.

Ante la pregunta de si Parisi y el PDG tienen la voluntad de reunirse con alguno de los candidatos que pasaron al balotaje, respondió: “No, por el momento, ninguna. Estamos en un proceso de análisis de la situación”.

“Nuestro compromiso no es con los candidatos. Nuestro compromiso se debe y estamos absolutamente agradecidos del cariño demostrado pro la gente y esos dos millones y medio de votos, por lo tanto tenemos que analizar cual será nuestra situación”, subrayó.

También desdramatizó que uno de los parlamentarios electos del partido, Javier Olivares, haya sincerado que prefiere votar por Kast. “El PDG es un partido que no nace de lineamientos comunes de los partidos políticos tradicionales. El 99% de los militantes, y todos con clave única, proviene de la independencia, por ende cada uno de ellos y de los parlamentarios tienen opinión propia. Ahora las decisiones del partido se toman luego de un análisis y una vez que están tomadas llamamos al partido a decirlas”.

Adicionalmente, el dirigente no descartó la realización de un plebiscito digital para que sus militantes escojan a quien prefieren apoyar en el balotaje, tal como hicieron en la presidencial de 2021 y sinceró que en esa ocasión votó por Kast, porque valoraba su programa y la experiencia de éste en el ámbito profesional.

