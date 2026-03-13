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    Presidenta del Senado confirma reunión con Kast el lunes, donde le insistirá en priorizar el proyecto de Sala Cuna

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la senadora Paulina Núñez también se refirió a la posibilidad de que Kast indulte a uniformados condenados en el marco del estallido social. "Obviamente no voy a ser yo la que la cuestiona (la herramienta)", sostuvo.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    A 48 horas de asumir como nueva presidenta del Senado y entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast, la senadora Paulina Núnez (RN), tiene un agenda cargada de actividades. Una de ellas, según confirmó en conversación con el programa Desde La Redacción, de La Tercera, es un encuentro con el propio jefe de Estado el próximo lunes.

    En ese encuentro, uno de los temas que al menos ella pondrá sobre la mesa es la necesidad de priorizar el proyecto de Sala Cuna, para que vea la luz antes de los primeros 90 días del nuevo gobierno.

    Quiero comentarles que vamos a tener una reunión con el Presidente de la República el próximo lunes para que de esa manera vayamos como colegisladores recibiendo cuáles son esas prioridades más allá de lo que vayamos sabiendo por la prensa, las conversaciones de pasillo”, partió explicando la legisladora.

    Sobre el tema particular de Sala cuna, Núñez señaló que: “Cuando estoy convencida de una idea no la voy a soltar hasta que salga. Allí donde tenemos un punto, que yo esperaba escuchar dentro de estas prioridades de estos 90 días y creo que perfectamente uno puede avanzar en algo gradual si es que así, porque así también lo evaluó incluso el Presidente Boric, y sin duda el presidente Piñera cuando ingresó el proyecto, de esa manera venía”

    Además, añadió que “Lo que no puede ocurrir, es que el Ejecutivo en materia de Sala Cuna diga que se va a evaluar, porque la verdad es que viene años evaluándose, y nosotros del Congreso lo vamos a sacar”.

    Consultada directamente si le pedirá al propio jefe de Estado que apure la iniciativa, la senadora señaló: “Sí, le voy a pedir prioridad al Presidente en materia de Sala Cuna".

    Si bien el Presidente Kast ha señalado que se debe analizar el financiamiento del proyecto, Núñez recalcó que: “Bueno, pero cuando llega al Ejecutivo y se hace cargo, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer es ver cómo ir financiando algunas cuestiones, dentro de esas las iniciativas legislativas y nadie lógicamente, estoy adelantando un poco la conversación, está pidiendo que resolvamos un tema que viene de años de un día para otro. Yo lo que estoy pidiendo es que tengamos ley".

    Asimismo, la nueva timonel de la Cámara Alta confirmó que legisladores de su sector presidirán las comisiones adhoc del proyecto, no obstante, recalcó que “Yo esperaría también que el Ejecutivo pudiera hacerse parte. Ojalá con alguna indicación y si no es con una indicación, bueno, al menos participando del debate”.

    Indultos a uniformados

    En tanto, la legisladora insistió en que fue un “error político” haber aprobado en la Sala del Senado el proyecto que conmuta penas, aqunque señaló que este sufrirá modificaciones.

    Y respecto de la decisión de Kast de utilizar su atribución de indultar a uniformados que fueron condenados durante el estallido social, la senadora señaló que “soy la presidenta del Senado, y por lo tanto, evidentemente, que si el Presidente de la República tiene esta herramienta, que la han ocupado todos los Presidentes, que es facultad presidencial, obviamente no voy a ser yo la que la cuestiona, al contrario, creo que ni siquiera podría emitir mi opinión y él la ocupará o no la ocupará”

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Paulina NuñezDesde La RedacciónSala CunaPresidenta del SenadoIndultos

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