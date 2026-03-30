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    Presidenta del Senado propone fast track de seguridad e insta al gobierno “a ejecutar plan de reactivación económica”

    La timonel de la Cámara Alta sostuvo que "hay que activarse rápidamente" para avanzar en las prioridades legislativas. En ese sentido, señaló: "Nosotros vamos a tener reuniones con el Ejecutivo como colegisladores, y si es necesario voy a citar una ronda de comité cuando tengamos mayor información".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), trazó la hoja de ruta de sus prioridades legislativas para este periodo bajo su mando: un nuevo fast track de seguridad y reactivar la economía.

    “Yo espero que venga rápidamente una especie de fast track legislativo en seguridad 2.0, porque la agenda del Presidente Gabriel Boric en materia de seguridad en ese fast track, como se llamó en su oportunidad, avanzó precisamente porque hubo una oposición constructiva”, comenzó señalando en conversación con radio Duna.

    “Yo creo que allí deberíamos volver a poner el foco, no lo veo todavía con mucha claridad y por eso lo digo”, continuó.

    En esa línea, planteó: “Lo segundo, creo que en materia de crecimiento, hay un plan de reactivación económica, que es un buen plan, pero creo que es vital que ese plan empiece a ejecutarse y por lo tanto ingrese en una especie de copamiento legislativo”.

    “Creo que ese plan quedó un poquito como suspendido, a propósito evidentemente de los proyectos en materia económica respecto del alza del combustible, la parafina, que era necesario ir en eso, sí, pero yo creo que hoy día ya que ya hay ley, hay que activarse rápidamente”, instó.

    “Esta semana es regional, lo que permite además ordenarse. Nosotros vamos a tener reuniones con el Ejecutivo como colegisladores, y si es necesario voy a citar una ronda de comité cuando tengamos mayor información, cosa de llegar el lunes inmediatamente con la tabla acordada”, señaló la líder de la Cámara Alta.

    Por último, la senadora subrayó que “no hay medida más eficiente en materia de reactivación económica e incorporación de la mujer en el mundo laboral”.

    Más sobre:SenadoPaulina NúñezSeguridadEconomía

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