Presidenta PS acusa “truco” de Matthei para captar al centro político y le envía mensaje: “Que busque los votos de la derecha”

Una dura embestida contra la candidata presidencial Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) lanzó la mañana de este lunes la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

Esto, luego de que el viernes pasado se dio inicio a la franja electoral, en que la exalcaldesa de Providencia optó por potenciar el mensaje de unidad y conciliación que ha marcado la última parte de su cruzada a La Moneda.

A esto, se suma además la aparición del expresidente Patricio Aylwin en la franja televisiva de Renovación Nacional (RN). El hecho ocurrió en el primer capítulo del espacio, centrado en homenajear al fallecido exmandatario Sebastián Piñera, donde se mostró brevemente a la figura DC recibiendo la banda presidencial en la ceremonia de 1990.

En diálogo con CNN Radio, Vodanovic apuntó que este uso de la imagen del ex jefe de Estado, es parte de la campaña de Matthei y su sector para capitalizar votos del centro político.

“Que se incluya el expresidente Aylwin como parte de RN, evidentemente es una especie de truco que usa la candidatura de Evelyn Matthei , porque ellos tienen una definición política de tratar de captar al centro, de captar al voto democratacristiano. Y no sé si la mejor forma es usarlo”, dijo.

Y luego lanzó: “Cuando uno la escucha (a Matthei), que ella es la única que puede aunar al centro, que puede tender puentes, la verdad es que ella nunca ha hecho eso en política. Es cosa de revisar, la historia no se puede reescribir en la franja, lamentablemente, o favorablemente. Creo que basta revisar cómo era Evelyn Matthei como parlamentaria, como era incluso a veces violenta, como lo ha sido como alcaldesa, como ha sido su gestión parlamentaria. Entonces, pretender ahora que es la persona conciliadora que nunca ha sido, a mí no me parece”.

Entonces, al ser inquirida si cree que la abanderada de Chile Vamos puede captar el voto del centro político en la elección del 16 de noviembre, la timonel PS respondió: “Yo le diría a Evelyn Matthei que busque los votos de la derecha, porque los votos de la derecha son los que no tiene. Los votos de la derecha están con (José Antonio) Kast”.

“Tiene una fuga de su sector. Un sector importante que estaba con el presidente Piñera y que es o era militante de la UDI o de Renovación Nacional, hoy día no están”, remarcó.