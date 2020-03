Presidenta UDI sobre “parlamentarismo de facto” de Quintana: “Tienen que ayudar y no chantajear”

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a las declaraciones del presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) sobre un “parlamentarismo de facto”. Junto con ello, señaló su voluntad acerca del plebiscito y el escenario de coronavirus en medio del estallido social que se vive en el país.

Ante la idea de Quintana, quien en entrevista con La Tercera aseguró que “si Piñera quiere seguir gobernando debe pasar a segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto”, Van Rysselberghe tachó de “irresponsable” la idea y afirmó que la oposición tiene “que ayudar y no chantajear”.

“A mí me parece impresentable, a uno le puede gustar o no como el presidente lo está haciendo, pero el ganó, y por lo tanto la oposición -que perdió- no puede pretender proponer la agenda si ellos perdieron. Tienen que ayudar y no chantajear”, aseguró la senadora en conversaciones con Mesa Central.

En tanto, respecto a las críticas al gobierno de Sebastián Piñera y la solicitud del FRVS sobre el procedimiento para decretar la inhabilidad de un Presidente, agradeció a la oposición por compartir la idea de que “fue electo por mayoría y con una elección legítima”.

“Me alegro muchísimo que parte de la oposición haya compartido lo que estoy planteando porque de otra manera se pone en jaque la democracia”, afirmó.

Joaquín Lavín y la UDI

Para la preparación de la franja del plebiscito, surgieron diferencias al interior de la UDI en que Lavín, alcalde de Las Condes y principal carta presidencial del partido, optó por el “Apruebo” y “Convención Constitucional”. Mientras que el ’99% de la UDI está por el Rechazo', relató Van Rysselberghe.

“No es un problema, es una diferencia. Él está por el apruebo y nosotros por el rechazo, el camino para recorrer aquello es distinto pero los principios son los mismos. Cuando había que inscribir la franja, 99% de la UDI estaba por el rechazo, hablamos con Lavín, quien tenía 3 diputados por el apruebo, y decidieron no generar una pugna para no pedir segundos en la franja por el apruebo”, aseguró la timonel gremialista.

Si bien Lavín decidió no pedir minutos en la franja de la UDI por el “Rechazo”, aquello implicaría que la carta presidencial no aparezca dentro de la franja. Ante este escenario, la senadora afirmó que “no sería tan grave puesto que aparece bastante en tele y como partido lo apoyan”.

El coronavirus ad portas del plebiscito

Ante la consulta sobre una eventual suspensión o cambio de fecha del plebiscito del 26 de abril, la presidenta de la UDI descartó como partido tener la voluntad de aplazarlo, y recalcó la necesidad de una ‘cooperación y conciencia social’ sobre las medidas de prevención.

"Yo creo que es complejo plantear eso porque puede parecer que no queremos participar o que se haga el plebiscito. Yo espero que las medidas de prevención que se están tomando permitan hacer que se haga el plebiscito. Hay que hacer todos los esfuerzos para que el plebiscito se realice, en principio no debiera ni siquiera discutirse (un cambio de fecha)”, señaló.