Política

Presidente Boric inicia viaje a Nueva York para participar en la 80 Asamblea General de Naciones Unidas

El Mandatario tiene programada una intensa agenda entre este martes 23 y el jueves 25 de septiembre en la ciudad estadounidense. Además de su intervención en la Asamblea General, participará en la segunda reunión de la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric.

A las 9.50 horas de este lunes está programado que despegue el vuelo que trasladará al Presidente Gabriel Boric hasta Nueva York, Estados Unidos, para su última intervención como máxima autoridad del país ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Desde Presidencia transmiten que en la instancia, el Mandatario reafirmará el compromiso de Chile con el multilateralismo, la defensa y promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la protección del medioambiente.

El Jefe de Estado estará acompañado por una delegación compuesta por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la expresidenta de la República, Michelle Bachelet; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; y del Medio Ambiente, Maisa Rojas. La comitiva la completan la senadora Alejandra Sepúlveda, los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker; y la diputada Camila Rojas.

El Presidente, participará mañana martes en la apertura y debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, que este año coincide con el aniversario número ochenta de la creación de la organización.

El miércoles, en tanto, se llevarán a cabo dos reuniones de Alto Nivel en la sede de Naciones Unidas. Primero, Boric intervendrá en la segunda reunión de la iniciativa “En Defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, junto los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi; y en la que participarán jefes de estado y de gobierno de otros países.

La instancia, explican desde Presidencia, tiene por objetivo reforzar la defensa activa de los valores democráticos, buscar estrategias y mecanismos para fortalecer sus instituciones e instrumentos, además de dar continuidad al proceso iniciado en 2024 por Brasil y España, e impulsado también por Colombia, Uruguay y Chile, país anfitrión de la reunión preparatoria de Alto Nivel “Democracia Siempre”, celebrada en Santiago, en julio de 2025.

Luego, el Mandatario participará en la Cumbre del Clima 2025, evento que será la antesala de la COP30 que este año se desarrollará en la ciudad de Belém, Brasil. Esta cumbre se centrará en acelerar la acción para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales disminuyendo las emisiones de carbono, entre otras medidas.

Ya por la tarde del miércoles, el Jefe de Estado participará en un evento especial en honor al fallecido expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, en el edificio Paribas BNP de Nueva York.

El jueves, Boric sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales, entre ellas el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutérres y la ex primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, actualmente miembro de la ONG ambientalista Conservation International.

Boric regresará al país el jueves y aterrizará en Santiago este viernes 26 de septiembre.

