Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda

Puntual a las 08.00 horas de este jueves, el mandatario electo, José Antonio Kast, hizo ingreso a La Moneda, para sostener un encuentro con el Presidente Gabriel Boric.

Se trata de la segunda visita del republicano al palacio de gobierno. El primer encuentro se realizó el pasado 15 de diciembre, un día después del triunfo de Kast en las urnas.

Esta nueva reunión entre el gobernante saliente y su sucesor se produce luego del cara a cara que ambos tuvieron este lunes en la ceremonia inaugural de Congreso Futuro, en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

Foto: Congreso Futuro

En la instancia, Boric y Kast mantuvieron un breve diálogo previo al inicio del evento de divulgación de ciencia y conocimiento. En esa conversación, el Jefe de Estado le habría manifestado al mandatario electo su intención de una reunión en Palacio.