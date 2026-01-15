Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda
Se trata del segundo encuentro entre el Presidente Boric y su sucesor en Palacio, el primer ocurrió hace justo un mes atrás. Se espera que la conversación de esta jornada esté centrada en sobre los pendientes de Boric en el Parlamento, como por ejemplo: el proyecto de sala cuna.
Puntual a las 08.00 horas de este jueves, el mandatario electo, José Antonio Kast, hizo ingreso a La Moneda, para sostener un encuentro con el Presidente Gabriel Boric.
Se trata de la segunda visita del republicano al palacio de gobierno. El primer encuentro se realizó el pasado 15 de diciembre, un día después del triunfo de Kast en las urnas.
Esta nueva reunión entre el gobernante saliente y su sucesor se produce luego del cara a cara que ambos tuvieron este lunes en la ceremonia inaugural de Congreso Futuro, en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
En la instancia, Boric y Kast mantuvieron un breve diálogo previo al inicio del evento de divulgación de ciencia y conocimiento. En esa conversación, el Jefe de Estado le habría manifestado al mandatario electo su intención de una reunión en Palacio.
No solo eso, también lo instó directamente a aprobar el proyecto de sala cuna. “(Es importante) entender el argumento del otro y ojalá tomar la mejor versión posible del argumento del otro. Y eso en política no nos pasa mucho. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos”, dijo.
