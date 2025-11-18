BLACK SALE $990
    Política

    Presidente del PDG afirma que la tienda tomará una postura ante el balotaje: “Todas las alternativas están abiertas”

    Rodrigo Vattuone relevó que la eventual definición respecto de un apoyo a Jeannette Jara, a José Antonio Kast o a ninguno de los dos, “tiene que ver con lo programático”.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Rodrigo Vattuone, presidente del PDG, junto a Franco Parisi.

    El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, afirmó esta noche que la tienda que encabeza se pronunciará “a su debido tiempo” respecto del apoyo de sus partidarios con miras al balotaje del 14 de diciembre, donde la oficialista Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast se disputarán la Presidencia de la República.

    Esto, debido al gran apoyo que registró el domingo su candidato presidencial, Franco Parisi, quien sorpresivamente se alzó con el tercer lugar con el 19,17% de las preferencias, al sumar más de 2,5 millones de votos.

    “Nos vamos a pronunciar, pero al debido tiempo”, señaló Vattuone, en declaraciones a Tolerancia Cero de CNN Chile, tras ser requerido al respecto.

    Consultado por la veracidad de las declaraciones del diputado electo Javier Olivares (PDG), quien indicó que “la mayoría de los diputados del partido va a votar por Kast”, el timonel de la tienda respondió “no sé, tengo la primera reunión con los parlamentarios, la estamos coordinando hoy, nosotros no teníamos una varita mágica para ver quien iba a pasar a segunda vuelta, esto fue ayer (domingo)”.

    Tras relevar que “vamos a dialogar” entre las autoridades del partido, Vattuone insistió en que “nos vamos a pronunciar” y agregó que “puede haber cuatro alternativas: puede ser el apoyo a un candidato o a otro, puede ser nulo, blanco o libertad de acción, hay varias. Todas están igualmente abiertas”.

    Definición de los apoyos

    Al respecto, Rodrigo Vattuone sostuvo que la eventual definición respecto de un apoyo a Jara o Kast “tiene que ver con lo programático”. Consultado por elementos específicos, sostuvo que “me encantaría que el Presidente de la República renunciara a su dieta presidencial, ya está bueno con los abusos de la clase política y de los beneficios”.

    “El sueldo de los parlamentarios -que lo hemos impulsado con fuerza- también daría una clara señal. En seguridad, también hemos planteado fuertemente que tenemos que potenciar a Carabineros e (la Policía de) Investigaciones”, sostuvo, a modo de ejemplo.

    “Estoy hablando de proyectos reales, que los chilenos nos señalaron, que están escritos en el programa de Franco Parisi y es la conexión que tenemos con la gente”, relevó la autoridad del partido.

