Presidentes de Chile Vamos refuerzan emplazamiento a republicanos por lista única parlamentaria

Casi en simultáneo, este jueves los presidentes de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), Rodrigo Galilea y Guillermo Ramírez, respectivamente, se refirieron a la posibilidad de que la oposición acuerde un único pacto para disputar la elección parlamentaria de fin de año.

En los últimos días, el tema se ha tomado la discusión en la derecha, donde específicamente en Chile Vamos, después de que el oficialismo empezara a encaminarse a un solo pacto, han vuelto a insistir con sus pares del Partido Republicano para competir en conjunto o, al menos, alcanzar un acuerdo por omisión en las regiones binominales, para la elección senatorial.

No solo algunos parlamentarios lo han planteado, sino que también particularmente algunos miembros de la denominada vieja guardia de la UDI, que incluso llegaron a conversar el asunto en una reunión con la abanderada del bloque, Evelyn Matthei.

Este jueves, de hecho, en entrevista con La Tercera, el exministro del Interior Víctor Pérez (UDI) recalcó que “creer que se puede ganar compitiendo en varias listas me parece una ingenuidad, una ignorancia y una irresponsabilidad política (...). Lo que a mí me preocupa es que no haya liderazgos que planteen esto, que nadie se atreva a poner una situación de esta naturaleza”.

En ese contexto, este jueves los dos timoneles no dudaron en volver a plantear el tema.

Al respecto, Ramírez aseguró que “las elecciones parlamentarias son casi tan importantes como la elección presidencial. La izquierda ha anunciado que irá en lista única, lo que significa que incluso sacando menos votos puede obtener más parlamentarios que nosotros. Por eso, nosotros hemos insistido en la necesidad de la unidad en materia parlamentaria con todas las fuerzas de la oposición”.

Y agregó que “cuando uno dice que el adversario es la izquierda, entonces tiene que hacer todo lo posible por intentar que la izquierda obtenga la menor cantidad de escaños (...). Si no se puede tener un acuerdo a nivel parlamentario total, por supuesto que estamos abiertos a explorar acuerdos por omisión, tanto en algunas senadurías como también en los distritos parlamentarios más pequeños”.

Su par de RN, en tanto, planteó que “frente al desafío de inscribir listas parlamentarias, creemos que ellas al menos deben ser lo más coordinadas posible. Hay un sector demasiado amplio de la ciudadanía que espera eso de nosotros y, por lo mismo, siempre vamos a estar dispuestos a hacer los esfuerzos más grandes para estar coordinados y unidos en las elecciones parlamentarias”.

Unas horas antes, desde republicanos ya habían cerrado nuevamente la puerta a esa posibilidad y llamaron a que la coalición zanje un acuerdo con Demócratas y Amarillos.

“Es fundamental que Chile Vamos logre acercar, acoger o recoger más bien, las inquietudes que están solicitando los partidos Demócratas y Amarillos, del centro político, otrora Democracia Cristiana, para darle una amplitud bastante más importante y significativa que lo que la izquierda ha demostrado”, dijo el presidente del partido, Arturo Squella, en un punto de prensa.

Al mismo tiempo, aseguró que “en el caso de las cuatro regiones que son binominales, por supuesto que nuestra disposición es a poder llegar a una competencia inteligente”.

Y añadió: “La pelota, por cierto, está más bien en el lado de Chile Vamos, que tiene que avisarnos cuando sus cuatro senadores en cada una de esas regiones estén disponibles para no ir a la reelección, al menos dos de ellos”.

Desde el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, en tanto, también salieron a rechazar la opción de ir en una lista con Chile Vamos.