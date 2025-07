Autocrítica por su campaña y no enfrentarse a Kast: la reservada cita entre Matthei y parte de la “vieja guardia” UDI

Cada cierto tiempo un grupo de dirigentes UDI (y exmilitantes) se reúne en la residencia del diputado Juan Manuel Fuenzalida a conversar de política y el anfitrión se encarga de ofrecer un menú que suele incluir productos del mar.

Ese círculo lo componen el dueño de casa, el exalcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo, el exparlamentario Gonzalo Uriarte, el exministro del Interior Víctor Pérez y el expresidente regional de la UDI Juan Carlos Aguirre. Y a veces suman a algún invitado.

Y este lunes fue una de esas ocasiones. La “invitada de honor” fue la candidata presidencial Evelyn Matthei. Su presencia fue coordinada por el diputado Fuenzalida, a quien es cercana.

Matthei junto a Fuenzalida en una reunión con diputados de la UDI.

La exalcaldesa de Providencia también tiene un vínculo de años con Cornejo, quien fue su mano derecha en su intento en 2013 por llegar a La Moneda. Mientras que Uriarte fue quien la reemplazó en su escaño en el Senado cuando Matthei salió del Congreso en el primer gobierno de Sebastián Piñera para asumir como ministra del Trabajo.

Quienes conocieron la conversación afirman que no se evitó abordar la contingencia. La insistencia de la UDI para lograr una lista única con la derecha fue parte de los temas de conversación.

Allí -afirman- la candidata planteó lo mismo que horas antes les había señalado a los senadores que se reunieron con ella en su comando : la abanderada está de acuerdo con buscar fórmulas para establecer criterios comunes en las zonas donde se pueda.

Esa discusión apunta principalmente a arribar a pactos por omisión en la competencia al Senado, particularmente en las cuatro regiones que eligen solo a dos senadores: Arica, Tarapacá, Atacama y Aysén.

Matthei también reconoció los ripios -y errores no forzados de su parte- que ha enfrentado su campaña y explicó cómo se está estructurando en esta nueva etapa, tras conocerse el resultado de la primaria oficialista.

Así, el consejo de uno de los presentes fue no entrar en disputas con su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, y apuntar al gobierno y a Jeannette Jara (PC) como su continuidad. “Pelear entre nosotros es algo que nuestro electorado castiga”, le transmitieron.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En las últimas semanas la candidata de Chile Vamos y Amarillos sí ha tenido disputas con el líder republicano. En una entrevista radial hizo una comparación sobre el tema mujeres entre el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y Kast.

“(Kaiser) Es mucho más respetuoso de las mujeres, porque tiene una cosa mucho más liberal”, señaló.

Luego debió aclarar que se refería específicamente a la postura de ambos sobre el uso de métodos anticonceptivos.

“Tenemos un norte claro: no enfrentarnos entre nosotros. Yo no me equivoco hoy, no me equivoqué ayer y no me voy a equivocar mañana en dónde está el adversario de Chile”, respondió en ese entonces Kast.

Desde el comando de la candidata optaron por no referirse al encuentro.