Política

Presidente de la Cámara advierte que confianza con el gobierno queda “absolutamente quebrada” tras rechazo a multa en el voto

Pese a la molestia, José Miguel Castro dijo estar confiado en que en el Senado "se va a volver a reponer" este punto del proyecto.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Continúa la molestia de los diputados de oposición con el gobierno, luego que la tarde de ayer martes la Sala de la Cámara rechazara el corazón de la moción electoral que establece una sanción de multa por no sufragar en las elecciones.

Pese a los intentos de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, por llegar a un acuerdo con ambas partes, el oficialismo se desmarcó en bloque y la iniciativa de la multa no prosperó.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), en diálogo con Radio Duna, además de criticar las gestiones de Lobos, advirtió que la confianza con el gobierno quedó “absolutamente quebrada”.

De hecho, Castro señaló que la molestia no está solamente de la Cámara, sino también en el Senado. “Ayer me tocó conversar con la mayoría de los senadores y dijeron ‘nosotros vamos a tomar acciones con respecto a este tema’”.

En esa línea, manifestó que su compromiso es “sacar el proyecto adelante”. “Lo sacamos con una sesión especial y yo estoy confiado en que en el Senado se va a volver a reponer (la multa) y espero, pues tiene todavía tiempo el Presidente, para poder rectificar esto y hacer que la democracia pueda realmente funcionar", sostuvo.

Tras el resultado de la Cámara, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, en un gesto de represalia decidió dar por cerrada la sesión por falta de quórum. En ese contexto, Castro aseguró que el ánimo en la Cámara Alta está “pésimo” en torno a esta materia.

“Cuando yo llego y hablo con ellos, empiezan a salir tan impresionados de la sala, todo lo que es la oposición a este gobierno que se quedó sin parte del quórum para sesionar en el Senado, fue bien bochornoso para el Ejecutivo, nadie entendía nada, no pudieron seguir en la sesión en el Senado debido a lo que pasó“, indicó.

