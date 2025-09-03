SUSCRÍBETE
Política

Oposición sufre sorpresivo revés y oficialismo deja sin piso al gobierno: Cámara rechaza multa por no votar

Si bien esta iniciativa ya había sido aprobada en su idea de legislar, la sanción económica que proponía el proyecto no logró los votos suficientes, debido a un desmarque repentino del oficialismo, además de algunas ausencias opositoras.

Por 
Nicolás Quiñones
 
José Miguel Wilson
RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Apenas se dio cuenta del resultado de la votación en la pantalla gigante de la sala de la Cámara de Diputados, entre los parlamentarios reinó la sorpresa.

Los legisladores estaban convocados para votar en particular la reforma que establece una sanción de multa por no sufragar en las elecciones, y que es de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas). Esta iniciativa ya había sido aprobada en su idea de legislar el pasado 14 de julio, pero el texto fue devuelto a la Comisión de Gobierno para revisar el articulado en detalle, que, hasta ayer, tenía una mayoría necesaria para seguir avanzando.

Sin embargo, pese al optimismo que existía en algunas bancadas de oposición, la sala de la Cámara rechazó el corazón del proyecto. A favor estuvieron 75 diputados, en contra 47, además de 14 abstenciones, que en la práctica operan como rechazos.

Al ser una norma de rango orgánico constitucional, el articulado de la sanción pecuniaria debía reunir 77 votos. Con esta difícil misión, en la previa de la votación el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN) -quien era uno de los negociadores de la oposición-, fue hasta la bancada de la UDI para corroborar el piso con el que contaba en ese sector.

En paralelo, pese a las reuniones que sostenía Castro con el Ejecutivo -en las que también participaba la diputada Pérez-, el timonel de la Cámara esperaba señales concretas de los parlamentarios del oficialismo que se embarcaran en el proyecto.

Este el lunes solo había señales de que los legisladores de la alianza gubernamental iban supuestamente a adherir al diseño del gobierno de aprobar esta reforma sobre multar y, en forma paralela, tramitar otra iniciativa que borra del padrón electoral a los extranjeros no nacionalizados, como lo pedía el Ejecutivo.

El problema es que el acuerdo nunca se cerró y el oficialismo se desmarcó en bloque, dejando en una situación incómoda a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien estaba tratando de llegar a un entendimiento con la oposición.

1 SEPTIEMBRE 2025 LA MINISTRA MACARENA LOBOS Y EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, JOSÉ MIGUEL CASTRO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En contra de la derecha jugó además la ausencia de tres diputados del sector: los libertarios Cristóbal Urruticoechea y Alejandro de la Carrera, y la republicana Chiara Barchiesi, quien está con permiso posnatal.

Conocedores de las tratativas aseguran que declaraciones previas a la votación -como las del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sobre de que él no sería tan “enfático” respecto de la aprobación de la norma en juego-;además de los dichos de Castro sobre que una votación de la multa no condicionaba el apoyo a la reforma constitucional anunciada, menguaron las confianzas tanto desde el oficialismo como de la oposición.

Luego de la votación, la diputada Pérez acusó al gobierno de no cumplir con su palabra y emplazó a la ministra Lobos. “Hoy día, como la candidata comunista del oficialismo necesita, nuevamente el clientelismo, es lo que buscan… es vergonzoso”, indicó.

Los próximos pasos

En el mismo punto de prensa, Castro aseguró que activará conversaciones con el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), para que la Cámara Alta tramite esta iniciativa con prontitud.

“Voy a conversar con el presidente (del Senado) y decirle cuál es el statu quo que tiene con respecto a este proyecto, para que le dé, por parte de los senadores, el empuje al proyecto, dado que al parecer, en cuanto a alguna urgencia, se ve lejana”, dijo.

Y añadió: “Estoy seguro que en el Senado se va a poder concretar y vamos a poder tener, para noviembre, con algo que es lógico, un voto obligatorio con multa”.

En paralelo, el timonel de la Cámara agregó que “seguimos con todos los canales abiertos para conversar con la Segpres, es el gobierno, tienen que gobernar, vamos a escucharlo”.

1 SEPTIEMBRE 2025 PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, JOSÉ MIGUEL CASTRO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Y fue la jefa de esa cartera, la ministra Lobos, quien se refirió públicamente a esta votación. Desde el hall de la Cámara, la secretaria de Estado aseguró que “tal como lo hemos dicho como Ejecutivo, nosotros ratificamos que nos parece muy relevante que los ciudadanos tengan una sanción en caso de no concurrir a votar, pero asimismo, que demos un debate integral respecto del voto extranjero”.

“Llevamos un par de semanas en conversaciones con distintos actores y nos parece muy relevante que se sumen en esta lógica integral”, añadió Lobos.

Respecto del diseño legislativo del gobierno, Lobos comentó: “Vamos a perseverar en que esto se pueda reponer en el Senado y también ingresar la reforma constitucional que hemos comprometido, para avanzar en paralelo en la lógica que ojalá de aquí a octubre, primera quincena, tengamos multa y una reforma constitucional que modifique el artículo 14 de la Constitución para elevar los requisitos para que los extranjeros puedan ejercer el derecho a voto”.

5 AGOSTO 2025 MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, MACARENA LOBOS, DURANTE SESIÓN DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En concreto, la reforma buscaría aumentar los años de avecindamiento de los extranjeros -pasar de cinco a diez-, además de establecer que la votación de estas personas sea con cédula de identidad vigente. La idea del Ejecutivo es presentar esta modificación constitucional esta jornada.

Desde el gobierno, además, aseguran que el hecho de que Lobos no estuviera presente en la sala -cuestión que desató la molestia de la oposición- fue porque estaba intentando cuadrar a sus diputados, lo cual finalmente no consiguió.

