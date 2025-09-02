Pdte. de la Cámara reprocha gestiones de la ministra Lobos tras rechazo a multa: “El gobierno no fue capaz de contener a sus diputados”

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), cuestionó las gestiones de la ministra dela Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, tras el rechazo oficialista a la moción que establecía sanciones por no votar.

El día previo a la votación la ministra sostuvo una conversación privada con el diputado para acordar alinear a los parlamentarios oficialistas, y así avanzar con las sanciones. En paralelo también abordaron la idea del Ejecutivo de ingresar por el Senado una reforma constitucional para endurecer los requisitos de sufragio para la población migrante. Sin embargo, las supuestas gestiones no dieron frutos en la Hemiciclo, donde el proyecto fue despachado sin multa a la Cámara Alta con 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones, la mayoría de la bancada socialista.

Ante el fracaso de la propuesta de la oposición, el líder de la testera criticó a Lobos por no “controlar” a los parlamentarios de la coalición gobernante.

“Nosotros estamos acostumbrados a que el gobierno nos plantee cosas que después no se cumplen en la Sala. Yo creo que si hubiera tenido quizás al ministro Elizalde o a la ministra Lobos parados acá, hubiera dicho, vemos con buenos ojos –como nos dijeron a nosotros– el proyecto. El problema está en que no controlan a sus diputados“, defendió.

De todas formas, el parlamentario depositó su confianza en que los senadores repondrán las multas asociadas al voto obligatorio.

En ese sentido, manifestó: “Vamos a poder tener para noviembre unas elecciones con algo que es lógico: voto obligatorio con multa, porque si no, no es obligatorio. Frente a eso, nosotros seguimos con todos los canales abiertos para conversar con las Segpres. Es el gobierno, tienen que gobernar, vamos a escucharlos. Pero una cosa me queda clara, al parecer no se puede confiar en cuanto al orden que tengan acá en la Sala".

La arremetida fue compartida por la autora del proyecto, la diputada independiente Joanna Pérez, quien acusó al oficialismo de rechzar la indicación por motivaciones electorales.

Además, apuntó al rol de la ministra Lobos en la tramitación: “No cumplió. Es bueno decirlo porque no podemos perder tiempo cuando ya este proceso ya partió, es vergonzoso. Nosotros hemos venido trabajando en estos proyectos desde 2019 y por lo tanto da frustración”.

La parlamentaria recalcó que “el gobierno no cumplió, no estuvo presente”. Por lo mismo, interpeló al ministro Álvaro Elizalde por su ausencia durante la votación: “Fue presidente del Senado y que comprometió su apoyo para sacar esta reforma hace cuatro o cinco años atrás, no estuvieron. La gente va a poder evaluar la falta de compromiso, la falta a la palabra, la falta a la ética política, eso es lo que hoy día está en juego".