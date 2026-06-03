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    Política

    Presuntas infracciones a la probidad, la transparencia fiscal y al manejo de las finanzas públicas: el texto de la AC contra Grau

    El libelo, que ya fue socializado por el PNL con bancadas oficialistas, cuestiona las proyecciones fiscales elaboradas durante la administración anterior y apunta a eventuales incumplimientos legales en la elaboración de informes financieros del Estado, en medio de divisiones en Chile Vamos sobre respaldar la ofensiva.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Cristóbal Fuentes
    EXMINISTRO DE HACIENDA, NICOLÁS GRAU Dedvi Missene

    El Partido Nacional Libertario (PNL) presentará el próximo lunes 8 de junio la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau, en medio de las críticas del oficialismo por el manejo de las finanzas públicas durante la administración anterior.

    El texto, que ha sido socializado por el PNL entre las bancadas afines al gobierno, sostiene que el exsecretario de Estado habría incurrido en infracciones constitucionales y legales relacionadas con la transparencia fiscal, la responsabilidad financiera del Estado y el deber de probidad administrativa.

    La ofensiva es impulsada principalmente por el PNL, colectividad liderada por Johannes Kaiser, aunque el Partido Republicano también manifestó públicamente su disposición a avanzar con un libelo conjunto.

    Cabe señalar que el plazo para presentar acusaciones constitucionales contra ministros que dejaron el cargo el 11 de marzo vence el jueves de la próxima semana, lo que ha intensificado las negociaciones y el trabajo jurídico de las bancadas opositoras.

    Infracciones a la probidad y transparencia

    De acuerdo con el documento, uno de los principales fundamentos del libelo apunta a una eventual vulneración del artículo 8 de la Constitución, relativo a los principios de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.

    En el texto se sostiene que, aplicado a la gestión de Grau al frente del Ministerio de Hacienda, “este estándar exige objetivamente que las proyecciones fiscales oficiales emanadas de su cartera reflejen el estado de las finanzas públicas, incorporen los compromisos de gasto efectivamente vigentes, identifiquen las fuentes de financiamiento y guarden coherencia interna entre sus componentes”.

    Exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau Dedvi Missene

    En torno a ello, acusan que las proyecciones fiscales elaboradas bajo la administración del otrora jefe del Erario fiscal no reflejaban adecuadamente el estado real de las finanzas públicas ni contemplaban todas las obligaciones de gasto vigentes del Estado.

    Según el escrito, ello habría afectado la “credibilidad institucional y el correcto control democrático sobre el gasto fiscal”.

    Déficit estructural inferior

    Uno de los ejes centrales del texto se relaciona con el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025.

    Según el borrador, el Decreto N°542 de 2025 fijó una meta de balance estructural de -1,6% del PIB para dicho ejercicio, pero el cierre definitivo informado posteriormente elevó el déficit estructural a -3,7% del PIB.

    En ese contexto, el texto acusa que el IFP “contenía supuestos de recaudación que excedían los rendimientos efectivos verificados”, además de no contemplar “todas las presiones de gasto derivadas de compromisos vigentes del Estado” y presentar “una trayectoria de deuda bruta aritméticamente inconsistente con la trayectoria de balance proyectada en el mismo documento”.

    El libelo enfatiza además el rol de la Ley N°21.683 sobre Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado, promulgada en 2024, señalando que dicha normativa convirtió los principios de transparencia y responsabilidad fiscal en obligaciones jurídicas concretas para el Ministerio de Hacienda.

    El IFP no es un documento técnico interno: es el instrumento que la ley diseñó como vehículo formal de transparencia fiscal hacia el Congreso, los mercados y la ciudadanía”, esbozan.

    La acusación dice que la nueva legislación “establece mecanismos específicos destinados a asegurar la disponibilidad, calidad, oportunidad y trazabilidad de la información fiscal”, agregando que las obligaciones establecidas para Hacienda deben interpretarse “como deberes funcionales propios de la cartera”.

    El texto también incorpora declaraciones públicas del exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber, quien cuestionó las proyecciones elaboradas durante la administración anterior.

    En ese tenor, se adjunta una cita que señala que “la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda siempre han tomado decisiones que son conservadoras”, pero que “lo que ha pasado acá es completamente al revés, y eso es un problema”.

    Además, se recoge otra declaración del exsubsecretario, quien afirmó: “A mí la verdad me cuesta entender cómo se cometieron tantos errores y de tal magnitud (…) cuando adoptamos más deuda (…) entonces tenemos que destinar más parte de ese presupuesto a la deuda”.

    2 JUNIO 2026 PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En otro apartado, el documento precisa que la actual administración reconoció indirectamente problemas en la gestión fiscal anterior, aseverando que, en “palabras del Ministro de Hacienda” contenidas en el IFP del primer trimestre de 2026 se habla de la necesidad de “una recuperación de la credibilidad institucional en el manejo de estadísticas fiscales transparentes, consistentes y oportunas”.

    La estrategia opositora

    La arremetida ha generado movimientos al interior de las distintas fuerzas oficialistas. Mientras el Partido Republicano ha señalado que avanzará con la acusación y busca consensuar un texto común con otras colectividades, en Chile Vamos existen reparos sobre la conveniencia política y la solidez jurídica del libelo.

    Desde el PNL, sin embargo, transmiten que cuentan con los apoyos necesarios para concretar la presentación. Según reconocieron dirigentes de la colectividad, el documento ya fue socializado con parlamentarios de distintos sectores, incluyendo diputados del Partido de la Gente (PDG), Republicanos y legisladores de Chile Vamos.

    Pese a ello, voces de Renovación Nacional y Evópoli han advertido que no existiría claridad respecto de la viabilidad jurídica de la acusación y han manifestado preocupación por el impacto político que podría tener el libelo en plena tramitación de la denominada “megarreforma” impulsada por el actual gobierno de José Antonio Kast.

    Más sobre:Acusación constitucionalNicolás GrauPNLProbidadTransparencia fiscalFinanzas públicasPolítica

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