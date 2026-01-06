Previo a su viaje a Perú: Kast refuerza que espera habilitar corredor humanitario y responde críticas sobre conformación de su gabinete

A punto de abordar su viaje a Perú, el presidente electo, José Antonio Kast, habló de la situación que afronta Venezuela tras la incursión de Estados Unidos, su intención de implementar un corredor humanitario a propósito de la crisis migratoria, y además, de la conformación de su futuro gabinete.

“Tengo la posibilidad de tener este encuentro (con el presidente peruano José Jerí) para conversar de temas que nos afectan a todos los países de Sudamérica, que es el tema de la inmigración ilegal, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado. Todos somos víctimas de estos flagelos. Lo mismo pude hacer en Ecuador en su momento con el presidente (Daniel) Noboa. Algo pudimos conversar de lo mismo con el presidente (Javier) Milei en el viaje a Argentina”, comenzó señalando Kast.

“Ahora me acompaña el senador electo Renzo Trisotti. También me va a acompañar el senador electo Enrique Lee y el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, que ya va en camino a Lima”, acotó.

“Esto para ver cómo podemos habilitar todas las medidas para generar este corredor humanitario para aquellas personas que quieran volver a su patria, porque son migrantes forzados, lo puedan hacer”, aseguró.

“En campaña planteamos distintas alternativas, muchos decían que no era posible y se han ido despejando ciertas complicaciones. Una de ellas era que había una persona a cargo del gobierno que no había respetado las normas democráticas. Esperamos que eso se resuelva bien, que se vuelva a recuperar la democracia plena en Venezuela, pero en el intercambio tenemos que seguir avanzando entre los países vecinos que nos vemos afectados por esta situación para buscar alternativas y eso es lo que hemos estado haciendo esta semana en estos distintos viajes que he podido realizar”, agregó.

El futuro gabinete

Asimismo, Kast respondió a las críticas que comenzaron a surgir en torno a los posibles nombres que encabezarán los ministerios de su administración.

Y es que, la crisis en Venezuela logró que desde los partidos del actual oficialismo criticaran al posible ministro de Relaciones Exteriores de José Antonio Kast, Francisco Pérez Mackenna.

“Los nombres que han surgido como posibles cancilleres son preocupantes”, dijeron desde el Partido Socialista.

Al ser consultado sobre aquello, el republicano contestó: “Lo que hemos señalado respecto del futuro gabinete es que van a ser las personas adecuadas, idóneas para cada uno de los cargos. Siempre uno podrá tener diferencias con distintas personas en cuanto a lo que uno elija, en cuanto a quiénes representen cada una de las áreas en un futuro gobierno y es legítimo que distintas corrientes políticas o personas que sean analistas de política puedan discutir los nombres, pero hoy día no hemos presentado ningún nombre y eso lo vamos a hacer en un par de semanas más”.

“Por lo tanto, yo pediría que no hagamos conjeturas , no hagamos análisis anticipados, porque las personas que van a estar van a contar con la plena confianza de quienes vamos a dirigir, por decirlo de una nación, como equipo”, continuó.

“Y puede, vuelvo a insistir, puede que a alguien no le guste un perfil u otro, pero es resolución del presidente de la República elegir su gabinete y las personas a las cuales va a depositar su confianza”, zanjó.

Requerido sobre la eventual llegada del diputado Johannes Kaiser a la cabeza de una cartera ministerial, dijo: "Él ahora está conversando con distintas personas del equipo para ver cómo armamos y estructuramos un equipo".