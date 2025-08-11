Proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud es despachado a la comisión de Hacienda
La ministra Aguilera aseguró que esto demuestra que se está "avanzando en la agenda de transformación del sector de salud, tanto público como privado".
La comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, despachó el proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud (SIS). La norma pasa ahora a la Comisión de Hacienda.
En la instancia se continuó con la votación particular con la presencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera junto a los asesores del Ministerio de Salud (Minsal), Cristian Miquel y Manuel Pérez, y el superintendente de Salud, Víctor Torres junto a la asesora Natalia Castillo.
La iniciativa busca otorgar mayores atribuciones a la institución para fiscalizar a entidades prestadoras y resolver controversias entre pacientes y prestadores, tanto públicos como privados. Además, de mejorar la protección de los derechos de las personas en materia de salud, incluyendo la claridad sobre ellos y la posibilidad de presentar reclamos que serán resueltos considerando su situación particular.
El diputado Patricio Rosas, presidente de la comisión, aseguró que “todo esto va a mejorar, obviamente, las posibilidades que tienen los pacientes frente a una reclamación o una prestación que les parezca que no está adecuada con las clínicas o con los prestadores, de manera de tener un apoyo también de parte de la Superintendencia y arbitrar las diferencias que existen”.
“Así que muy contento por eso, porque significa un avance en darle más herramientas a una institución que muchas veces se le dijo que la Superintendencia debería tener más dientes, bueno, ahora tiene más dientes, va a poder generar más multas y de mayor tamaño también, mayor cuantía las multas”, añadió.
La secretaria de Estado indicó a la salida de la comisión que se está “avanzando en la agenda de transformación del sector de salud, tanto público como privado y con énfasis, en el caso de este proyecto de ley, en el tema de calidad de la pensión que es una necesidad muy importante y se pide que se acerque al desarrollo del mensaje querido por el proyecto de la digitalización”.
