Proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud es despachado a la comisión de Hacienda

La comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, despachó el proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud (SIS). La norma pasa ahora a la Comisión de Hacienda.

En la instancia se continuó con la votación particular con la presencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera junto a los asesores del Ministerio de Salud (Minsal), Cristian Miquel y Manuel Pérez, y el superintendente de Salud, Víctor Torres junto a la asesora Natalia Castillo.

La iniciativa busca otorgar mayores atribuciones a la institución para fiscalizar a entidades prestadoras y resolver controversias entre pacientes y prestadores, tanto públicos como privados. Además, de mejorar la protección de los derechos de las personas en materia de salud, incluyendo la claridad sobre ellos y la posibilidad de presentar reclamos que serán resueltos considerando su situación particular.

El diputado Patricio Rosas, presidente de la comisión, aseguró que “ todo esto va a mejorar, obviamente, las posibilidades que tienen los pacientes frente a una reclamación o una prestación que les parezca que no está adecuada con las clínicas o con los prestadores, de manera de tener un apoyo también de parte de la Superintendencia y arbitrar las diferencias que existen”.

“Así que muy contento por eso, porque significa un avance en darle más herramientas a una institución que muchas veces se le dijo que la Superintendencia debería tener más dientes, bueno, ahora tiene más dientes, va a poder generar más multas y de mayor tamaño también, mayor cuantía las multas”, añadió.