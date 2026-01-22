SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    ¿Qué hacer con los homenajes a Allende en La Moneda? Senadores socialistas exigen que Kast los mantenga

    Si el gobierno de Boric levantó la reivindicación del legado del exlíder de la UP como una de sus banderas, las cabezas de la administración entrante han antagonizado con su figura durante toda su trayectoria política. Este puso en alarma a las huestes socialistas y defensores del expresidente.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Hortensia Bussi de Allende (R) widow of Socialist President Salvador Allende and Chilean President Ricardo Lagos (next to her) look at a painting of Salvador Allende at La Moneda Palace, September 10, 2003. Allende has been dead for 30 years but is idolized and demonized in his country, three decades after the September 11, 1973 coup that toppled him. The doctor who became the world's first democratically elected Marxist president is idolized by the left for his dream of a socialist revolution, cut short by General Augusto Pinochet's brutal 17-year anti-communist crusade. REUTERS/Mariana Bazo MB Reuters Photographer

    Quedan solo 47 días para el cambio de mando y el ascenso al poder del Presidente electo, José Antonio Kast.

    El foco de las próximas semanas está concentrado en la emergencia por los incendios en el sur y en el proceso de cambio de mando. Pero entremedio de la agitada agenda veraniega y ante la promesa del presidente electo de trasladarse a vivir a La Moneda junto a su esposa Pía Adriasola asoma una duda: ¿Qué pasará con todos los homenajes al presidente Salvador Allende que hoy están en el Palacio de gobierno?.

    Es conocido que la figura del exmandatario y líder de la Unidad Popular en los 70 genera un rechazo transversal en la derecha, el que es mucho más profundo en el Partido Republicano, donde milita José Antonio Kast.

    Esto dista completamente de la postura fijada por la administración de Gabriel Boric que en sus cuatro año del mandato ensalzó la figura del mandatario socialista. Fue una figura central de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en 2023 e incluso el mandatario quiso erigirle un museo, lo que derivó en la fallida adquisición de la casa del mandatario que terminó en la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende y en la salida de Maya Fernández (nieta del mandatario) del gabinete.

    Allende hoy tiene diversos homenajes en La Moneda, lo que genera un dilema para Kast sobre si mantener o no estos elementos, pero también provoca la preocupación del allendismo -tanto en el Partido Socialista, donde militó, como en la Fundación Salvador Allende- por la posibilidad de que algunos de estos elementos sean retirados.

    Un ejemplo que ha sido citado entre los defensores del legado de Allende son los dos cuadros del exmandatario que están situados en el Ministerio del Interior, los que podrían ser removidos en caso de que así lo defina el futuro gobierno de José Antonio Kast.

    Ambas pinturas sobre óleo fueron inauguradas en 2003 por Ricardo Lagos -en el marco de los 30 años del golpe de Estado- y pintadas por Guillermo Muñoz. La primera, de 2,5 por 2,5 metros, muestra a Allende saludando por un balcón de La Moneda. La segunda, de 2,5 por 3,4 metros, da cuenta del mismo lugar, pero destruido por el bombardeo del 11 de septiembre de 1973.

    Sesión por entrevista al ministro Elizalde, donde posa con el cuadro del balcón de Allende destruido de fondo. Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

    En esa ala del palacio de gobierno trabajará el futuro titular del Interior, Claudio Alvarado. La apuesta de los socialistas es que el jefe de gabinete deje los óleos donde están.

    Lo mismo creen en la Fundación Salvador Allende, donde algunos han transmitido su preocupación por parte del mobiliario dedicado al líder de la UP. Esto, sin embargo, no ha sido conversado entre el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y Claudio Alvarado, figuras que además están a cargo del proceso de cambio de mando.

    Más allá de los cuadros, en La Moneda también hay otros homenajes a Allende, que, en todo caso, son mucho más difíciles de remover. Uno de ellos es el salón Blanco de Palacio, una reconstrucción de la antigua oficina que usó en vida el expresidente, donde está su escritorio y hay un retrato del exjefe de Estado hecho por el pintor chileno Aldo Bahamondes. El espacio fue inaugurado por Michelle Bachelet en 2008.

    Desde la Fundación Salvador Allende evitaron referirse al tema públicamente. Otras fuentes de dicha instancia apuestan porque Kast mantenga todo tal cual está hoy en La Moneda.

    Lo mismo comentan los senadores del Partido Socialista.

    La timonel de dicha colectividad, Paulina Vodanovic, dijo a este medio que “La Moneda es la casa de gobierno, donde hay elementos, bustos, cuadros de todos los presidentes constitucionales. Ningún Presidente ha alterado aquello. Esperamos que no sea la excepción en el nuevo gobierno”.

    El jefe de la bancada socialista en la Cámara Alta, Juan Luis Castro, añadió: “Esperamos que el Presidente electo respete las imágenes del expresidente Allende, así como de todos los exmandatarios del país. No hay razón para discriminar, ni menos cuando se ha dicho que José Antonio Kast será estadista por sobre su sector político”.

    “El Presidente Kast debe seguir la tradición republicana, que respetó el expresidente Piñera. Recuerdo que se mantuvo el cuadro de Salvador Allende, sus objetos personales”, complementó el senador Tomás de Rementería (PS).

    Como lo mencionó este último, si bien bajo la administración de Sebastián Piñera se mantuvieron las cosas ligadas a Allende, lo cierto es que sí hubo ruido con los cuadros que están en el Ministerio del Interior, cuando Andrés Chadwick era el titular de la cartera.

    Más sobre:Salvador AllendeGabriel BoricLa MonedaJosé Antonio Kast

