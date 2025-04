Quintana (PPD) sale a explicar polémicos dichos sobre Gaza y denuncia amenazas en su contra

Tras emitir una serie de comentarios sobre el conflicto de Gaza que le costaron críticas desde organizaciones políticas y civiles, amenazas anónimas, y que incluso motivaron que desde el partido que preside salieran a desmarcarse de sus dichos, el timonel del PPD, Jaime Quintana, salió esta noche a explicar sus palabras y rechazar, además, ataques recibidos a través de las redes sociales que, asegura, son una muestra del daño que generan los “discursos de odio e intolerancia”.

Cabe recordar que este miércoles, en declaraciones a radio Cooperativa, el senador PPD sostuvo que “Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo, y a veces las expresiones, las declaraciones del gobierno (han ido en esa línea)”.

Durante la misma entrevista, el senador afirmó que “a ratos también he tenido diferencias en la política hacia el Medio Oriente de parte de este gobierno. No es un misterio para nadie, lo he conversado con el propio gobierno. Creo que se han cometido errores, por supuesto hay horrores en la guerra, naturalmente, pero el Papa no desconoce cómo se origina una guerra, y, por lo tanto, hay que reconocer que hay hechos terroristas”.

Esto le valió fuertes críticas por parte de la comunidad palestina en Chile, desde donde lo acusaron de negar un genocidio. Asimismo, recibió cuestionamientos de los candidatos presidenciales del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter, y de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet.

Además, considerando que lo dicho por Quintana se desmarca de la visión del Ejecutivo y puso en una situación incómoda a su abanderada presidencial, Carolina Tohá, en el PPD tuvieron que salir a explicar lo que señaló su propio timonel y subrayaron que esas declaraciones fueron “hechas a título personal”, lo que reiteró posteriormente la propia candidata de la tienda.

En este marco, según comentaron a este medio desde el círculo del senador, Quintana recibió amenazas y puso la situación en conocimiento de la PDI.

Las explicaciones

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Quintana explica que durante un programa radial realizado el miércoles, “me preguntaron mi opinión sobre el artículo póstumo del Papa Francisco ‘El derramamiento de sangre en Palestina/Israel debe terminar’, el cual valoré como un extraordinario aporte para terminar con el conflicto y avanzar a la solución de dos Estados, que comparto plenamente”.

Tras esto, afirma que “quien realice el ejercicio de escuchar el programa antes de criticar, podrá notar que me referí al conflicto en Gaza como una ‘masacre’ y a la reacción de Israel frente a los ataques terroristas de Hamas como ‘brutal’ y ‘desproporcionada’”.

“Al mismo tiempo, que insistí en recordar que el actual conflicto bélico tiene origen en los horrorosos ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, la masacre más mortífera en la historia de Israel, con 1.195 muertos en esa jornada y 251 personas tomadas como rehén, entre ellos niños”, indicó, reafirmando sus dichos sobre el inicio de la guerra.

Agregó que “ante la consulta de si considero que en Gaza hay un genocidio dije que no y lo sostengo, porque el ataque de Israel es una respuesta a otro ataque terrible y ampliamente documentado”.

Respecto de sus palabras respecto de la contribución de Chile al antisemitismo, el timonel PPD aseguró que “lo hice en base a hechos concretos, como la cancelación a último minuto de la recepción de cartas credenciales al embajador (de Israel en Chile, Gil) Artzyeli en 2022 (mucho antes que la guerra en Gaza). Al respecto, tengo una diferencia con el tratamiento que el Presidente Boric ha dado al conflicto, y me acerco a posturas más ecuánimes (no por ello menos categóricas) como la del propio Papa Francisco”.

En la entrevista radial, Quintana afirmó, además, que hombres en Gaza utilizan a sus hijos como “escudos humanos”.

Esta jornada, explicó al respecto que Hamas “reprime a la misma población palestina y que ejerce las peores prácticas imaginables, como asesinar niños judíos y utilizar a sus propios niños como escudos humanos, una práctica igualmente documentada en conflictos religiosos en Oriente Medio de larga data”.

Sin embargo, destacó que “por supuesto, no generalizo el punto anterior a toda la población en Gaza, y si alguien lo entendió así, le expreso mis excusas”.

Sobre las críticas de los palestinos en Chile, el senador oficialista sostuvo que “mantengo un profundo respeto por la Comunidad Palestina y por la Comunidad Judía en Chile. Ambas colectividades han realizado invaluables aportes a nuestro país y en particular a la Región de La Araucanía, y pienso que Chile debe proyectar al mundo esa capacidad de convivir, pese a las diferencias en sus tierras de origen”.

Finalmente, sobre los ataques y amenazas en su contra, relevó: “Lamento que una opinión expresada a título personal haya sido objeto de infinidades de ataques por distintos medios, muchos de ellos anónimos, siendo una muestra más del daño que produce la proliferación de discursos de odio e intolerancia, que están socavando las democracias en todo el mundo, y de los cuales el antisemitismo, así como también la islamofobia y otras expresiones violentas contra grupos específicos, suelen ser el punto de partida”.