Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

Fue el miércoles primero de abril cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recibió en su casa en la comuna de Las Condes a dirigentes del oficialismo con el objetivo de abordar el denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”, el proyecto clave del gobierno de José Antonio Kast y que será presentado este miércoles en cadena nacional.

La cita, en la que compartieron sándwiches y algunas cosas para picar, se dio en medio de la inquietud de las colectividades por la iniciativa. En ese contexto, hasta el domicilio de Quiroz llegaron algunos de los jefes de bancada de la derecha, junto con parte de los presidentes de partido y otras figuras del sector.

Y es que a las críticas por medidas como la limitación de la gratuidad, se sumaban también las dudas en el sector por la decisión de ingresar el proyecto bajo un solo texto, lo que para varios podía dificultar la tramitación.

Lo anterior, en un escenario en el que aborda medidas que van desde ajustes tributarios, reconstrucción por incendios, permisología, beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

De esa forma, según quienes llegaron al encuentro, el titular de Hacienda aprovechó de responder las dudas de los distintos parlamentarios, mientras al mismo tiempo tomaba apuntes de sus principales preocupaciones.

Según plantean en el sector, derechamente se trató del primer acercamiento importante para conocer la iniciativa que está planificando La Moneda. Y se dio, además, en medio de las aprensiones en el sector por el debut de Quiroz en el Congreso, tras el alza de los combustibles.

Por esos días, de hecho, la apuesta de Hacienda era que el proyecto ingresara durante la semana pasada, específicamente el martes, y por lo mismo, se habían acelerado las gestiones para preparar a los partidos para el inicio de la discusión en el Congreso. Y si bien, esa decisión se aplazó, tras la intervención de los ministros de Interior y Segpres, Claudio Alvarado y José García, respectivamente, de igual forma Quiroz mantuvo su despliegue.

De hecho, en las distintas tiendas reconocen que ese encuentro ha sido uno de varios de los que han sostenido en los últimos días. Por ejemplo, esa misma semana, durante el domingo en la noche Quiroz también sostuvo una reunión con dirigentes de Renovación Nacional (RN) por la reforma y durante el lunes convocó a los representantes del oficialismo de las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, para revisar la iniciativa, lo que se repetirá durante esta jornada.

Esos encuentros de los lunes, de hecho, se han vuelto habituales e, incluso, según parlamentarios del oficialismo son una instancia formal coordinada para todas las semanas.

El pasado viernes en la mañana, en tanto, volvió a recibir a esos parlamentarios para profundizar en el consolidado final de la iniciativa. Esto, después de que durante la noche del jueves el Mandatario, junto a los ministros del comité político y algunos asesores, sostuvieran una reunión para ajustar el proyecto final.

En esa cita, de hecho, se terminó de zanjar la decisión de que el megaproyecto ingrese bajo un solo texto y, además, retirar algunas medidas accesorias, que podrían discutirse en el Congreso más adelante.

Junto a Quiroz, por estos días el propio Kast se desplegará para alinear al oficialismo. Mientras que durante este martes recibirá a los partidos del sector en en una cena en Cerro Castillo, durante el miércoles en la mañana hará lo propio con los dirigentes del Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser.

En los últimos días, desde esa colectividad han subido la prensión para que el proyecto considere la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de forma universal y no solamente para la tercera edad, como plantea la iniciativa de La Moneda.