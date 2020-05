Rabindranath Quinteros, vicepresidente del Senado: “Piñera se ha aprovechado de esta crisis para borrar la imagen que tenía tras las manifestaciones”

El senador por la Región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros (PS), aborda la crisis sanitaria que vive el país y cuestiona la forma en que el gobierno y, particularmente el Presidente Sebastián Piñera, han enfrentado la pandemia. Lo acusa de aprovecharse políticamente de la coyuntura para dejar atrás la compleja situación en la que quedó luego del estallido social de octubre y, además, de favorecer al mundo privado por sobre el bien común. “La gente no es tonta y se da cuenta de que el Presidente ha preferido cuidar sus relaciones y sus amistades”, dice.

Asimismo, hace una autorcrítica y señala que su partido debería jugar un “rol más preponderante" en la articulación opositora. "Comprendo la rabia que muchas veces hay con el PS porque somos el partido de los trabajadores y la gente no puede entender cómo por tantos años hemos aceptado el status quo con esta famosa Constitución”.

-La semana pasada se conoció el quiebre de la mesa de datos Covid-19, desde donde acusaron al gobierno de una “ausencia” de información. ¿Cree que ha faltado transparencia?

Vamos a cumplir dos meses desde que se detectó el primer caso y recién el ministro de Salud informa una nueva definición, más amplia, para contabilizar los casos. Ahora se consideran los pacientes que dieron positivo siendo asintomáticos, lo que va a aumentar las cifras y eso es algo que se le dijo al gobierno desde el primer día. El Ejecutivo creó estas mesas, pero no las toma en cuenta. El gobierno se ha tomado esto como algo personal, donde se juega su prestigio, pero la pandemia requiere de la colaboración de todos.

-¿A qué se refiere con que se lo toma como algo personal?

Para mí el Presidente Piñera se ha aprovechado de esta crisis para borrar la imagen que tenía tras las manifestaciones de octubre. El Mandatario, desde su mirada personalista, cree que el éxito en esta pandemia va a contribuir para que aumente en las encuestas. Pero desgraciadamente el juicio de la historia ya está dado y es negativo.

-¿Acusa un aprovechamiento político del Presidente?

Por supuesto que sí. Hay un aprovechamiento político. Cuando llegó esta crisis sanitaria ellos no le tomaron el peso y vieron una oportunidad de subir en las encuestas. El Presidente ha abusado de manera extremada del uso de los medios de comunicación, aparece todos los días en cadenas y la pregunta es ¿qué sabe él de salud ? Que se lo deje a los expertos...él dando cátedra de salud, por favor.

-Más allá de esa interpretación, ¿cómo ve las medidas ha impulsado el gobierno?

Esta crisis sanitaria ya pasó a ser social y económica. ¿Y cuáles son las medidas? Todas las semanas un anuncio, pero hasta el momento mucho ruido y pocas nueces. En materia de protección del empleo, por ejemplo, se han usado solo los recursos de los trabajadores. Del primer paquete de 11.750 millones de pesos, un 90% son reasignaciones con postergación de pago. ¿Qué han recibido las personas que están con problemas? Algunos 50 mil pesos. Nada más. Ahora, no me digan que recursos no hay, recursos el Estado tiene.

-¿No rescata ningún aspecto de la gestión del gobierno, entonces?

Tampoco quiero ser tan negativo. Es verdad que esta pandemia es algo inédito. Esto no había sucedido nunca y no es fácil. Pero yo soy profesional de la salud y sí reclamo la poca atención que se le da a la gente que sabe del problema.

-El Presidente advirtió que si todos nos quedamos en cuarentena va ha haber “un daño gigantesco a la calidad de vida”. ¿Lo comparte?

Es que ha habido una inconsecuencia del Presidente. Él primero inundó el país con mensajes de alarma y a la semana siguiente, sin consultarle a nadie, dice: las clases se reanudan el 27 de abril y los trabajadores públicos deben volver a sus puestos. Entonces, qué pasó que hubo un cambio tan brusco de criterio, nadie sabe. Y a la vez plantea que el plebiscito podría volver a postergarse. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en un país que va a hacia la normalidad solo para algunas cosas?

-¿Qué le pareció que el Mandatario vinculara la recesión con la realización del referéndum?

Ese es un aprovechamiento de las circunstancias para sacar las castañas con la mano del gato. Nunca la derecha más recalcitrante ha querido cambiar la Constitución. Si la UDI firmó en noviembre este acuerdo lo hizo por la presión de las manifestaciones. Y ahora ven una coyuntura para sembrar dudas. Esto no puede ser, esto no es chacota, hay que honrar los compromisos.

-La presidenta de la UDI decía que tras la pandemia la gente se iba a dar cuenta que no necesitan una nueva Constitución.

La senadora está absolutamente equivocada. Por el contrario, la pandemia visibilizó aún con mayor fuerza la desigualdad que hay en este país. Y las actitudes que ha adoptado el Presidente han dejado al descubierto que él gobierna para un grupo privilegiado. El gobierno no ha tocado en nada a los privados. Toda esta crisis la está pagando el trabajador y la clase media. ¿Dónde está el apoyo de las grandes riquezas? La gente no es tonta y se da cuenta de que el Presidente ha preferido cuidar sus relaciones y sus amistades. Yo mismo presenté un proyecto para postergar por ley el alza de los planes de las isapres. ¿Qué hace el Mandatario? Llega a un acuerdo con sus amigos de las isapres.

-En otro tema, el presidente de la DC aseguró que la oposición habla mucho de unidad pero que hace rato no sabe qué significa esa palabra. ¿Lo comparte?

Lamentablemente al gobierno le ha favorecido mucho la falta de unidad de la oposición en general. Pero también hay partidos que han provocado esta desunión, partidos que no se han alineado. Hay algunos que señalizan a la izquierda pero viran hacia la derecha.

-¿Se refiere a la DC?

No, en general, de todos lados pueden haber un par.

-¿Pero a qué actores apunta cuando dice que han contribuido a la desunión?

A algunos que posan de centroizquierdistas y actúan de otra forma. Pero más allá de eso, la falta de unidad de la oposición se debe también a la ausencia de un programa que le diga al pueblo de Chile 'esto es lo que pensamos que hay que hacer de este país'.

-El Presidente de Argentina llamó al sector a unirse para recuperar el poder. ¿Cree que al PS le ha faltado jugar un rol más activo en esa articulación?

Personalmente creo que el PS debe jugar un rol más preponderante. El PS es un partido histórico, de principios, en el que mucha gente siempre ha confiado por la seriedad de sus planteamientos y creo que deberíamos, por lo mismo, jugar un papel más importante. Comprendo la rabia que muchas veces hay con el PS porque somos el partido de los trabajadores y la gente no puede entender cómo por tantos años hemos aceptado el status quo con esta famosa Constitución.

-¿Atribuye eso a la mesa actual?

No, para nada. Aquí se hacen muchas caricaturas. Álvaro Elizalde no tiene ninguna culpa sino que es el sistema que nos va amortiguando y anestesiando. Y de una vez por todas hay que cambiar eso.

-Ha habido una crítica permanente desde el oficialismo a la presentación de proyectos inadmisibles. ¿Usted comparte la estrategia de impulsar ese tipo de iniciativas para “presionar” al gobierno a impulsar ciertas discusiones?

Yo primera vez que soy senador y me duele ver que a veces uno ve situaciones que son opuestas a lo que uno soñaba que era el Congreso. Y el hecho de que uno no pueda presentar un proyecto que signifique gasto, lo entiendo, pero no puedo quedarme conforme con eso. Hemos pasado tantos años con la misma Constitución que hay que hacer la presión suficiente para que de una vez por todas se pueda cambiar. No puede seguir este presidencialismo tan exacerbado. Yo no me puedo quedar con que la Constitución del 80 no lo permite. Eso es injusto y me rebela.

-¿No cree que eso limita con el juramento que ustedes hacen de respetar la Constitución y las leyes?

Por eso le estoy diciendo, que eso lo encuentro injusto, porque además es una Constitución que fue hecha entre cuatro paredes para eternizar la dictadura. Si aquí estamos amarrados. Pero tampoco puede ser que todo lo que no le guste al gobierno es inadmisible.