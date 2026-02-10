Raúl Leiva (PS): “Retirar la candidatura de Bachelet perjudicaría el entendimiento de la futura oposición con La Moneda”

Si bien en el Partido Socialista (PS) aseguran que quieren ser una oposición responsable frente al gobierno de José Antonio Kast, advierten que las relaciones entre la colectividad y La Moneda podrían comenzar con el pie izquierdo. Dependerá, en parte, de lo que pase con la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.

El diputado Raúl Leiva, militante socialista, lo sincera: “Sería un óbice a las relaciones con el (futuro) oficialismo que una mujer de nuestras filas, con la trayectoria y capacidad de Michelle Bachelet, no la apoye el gobierno”.

La derecha ha evidenciado fuertes reparos frente a la candidatura de Bachelet. ¿Cómo percibe esta discusión?

La discusión es carente de fundamentos. No logran comprender el momento y el rol histórico que podría jugar la segunda latinoamericana en asumir la dirección del organismo multilateral más grande del mundo. No es una elección cualquiera, pues corresponde un latinoamericano. Por consiguiente, es una instancia única y coincide, además, de ser la única mujer. Michelle Bachelet no solo tiene la experiencia como ministra y dos veces presidenta, sino que encabezó dos instancias fundamentales de Naciones Unidas. Están todas las condiciones y oportunidades para poder asumir el desafío de una candidatura. Entenderlo de una manera distinta es simplemente mezquindad.

En la derecha se quejan de la forma en que se dio el anuncio de la candidatura, porque pilló por sorpresa a José Antonio Kast. ¿Debió haber mayor coordinación entre el gobierno saliente y el entrante?

La conducción de las relaciones internacionales corresponde al Presidente de la República. El presidente electo planteó que él no se iba a pronunciar antes de asumir. Pero hay dos elementos importantes: el Presidente Boric anunció públicamente que él postularía durante su mandato la candidatura de Bachelet. En segundo lugar, el presidente electo se reunió con ella, donde claramente se pudo haber tocado este tema. Se requiere generosidad y entender que situar a una chilena en ese sitial es un orgullo para todo un país. Tan importante como son los premios Nobel.

¿Que Kast no respalde a Bachelet perjudicaría el entendimiento de la futura oposición con el oficialismo?

De todas maneras. Retirar la candidatura perjudicaría el entendimiento entre la oposición y La Moneda. No apoyar la candidatura sería un contrasentido, en orden a que países como México y Brasil postulan a nuestra presidenta y sea nuestro propio país, a través del gobierno, el que no apoye la postulación. Y, por cierto, afecta la postura de la futura oposición. Sin perjuicio de las legítimas diferencias que puedan tener respecto de la gestión gubernamental de la presidenta Bachelet, sería bien mezquino no reconocer sus cualidades, que le permiten asumir el rol. Tal como en su oportunidad el presidente Piñera apoyó la postulación de José Miguel Insulza a la OEA.

Para el PS es un asunto particularmente sensible debido a la militancia de la candidata. ¿Que Kast no la respalde condiciona el tipo de oposición que serán ustedes?

Por cierto que sería un óbice a las relaciones con el oficialismo que una mujer de nuestras filas, con la trayectoria y capacidad de Michelle Bachelet, no la apoye el gobierno. Eso, más que condicionar la relación, va a demostrar de qué forma el futuro gobierno va a enfrentar distintas materias. Particularmente, las que dicen relación con materia de relaciones internacionales. Como socialistas, lo vamos a recibir como una verdadera afrenta.

¿Eso puede derivar en hostilidad en el Congreso con el gobierno?

Las formas en política son importantes. Es un contrasentido que la postulación se mantenga por dos potencias latinoamericanas y no sea apoyada por nuestro país. ¿A quién va a apoyar nuestro país? ¿A la candidatura argentina?

Que la candidatura sea respaldada por México y Brasil hace más costoso el eventual retiro, ¿no? Pone presión sobre el presidente electo.

Pone presión, por cierto. Son dos países que podrían tener candidaturas importantes.

En la derecha adelantan que la candidatura de Bachelet sería un bochorno en el entendido de que Estados Unidos no la respaldaría. ¿Cuánto juega en contra lo duro que ha sido Boric con Donald Trump? Este martes lo criticó nuevamente.

Chile es un país soberano, no estamos sometidos a otras potencias internacionales. En tiempos polarizantes y complejos, tenemos la necesidad de reafirmar nuestra soberanía. Recordemos lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se opuso a la declaración de guerra.

Pero no ayudan tampoco las críticas...

Una opinión política no tiene por qué estar subordinada a un país, por mucho que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tengan derecho a veto. Esa es una variable que siempre está planteada. Por eso también es importante una candidatura como la de Bachelet, que permita modificar esos poderes fácticos que existen en la ONU: la forma de elección y la forma de veto, que atenta contra el proceso democrático dentro de la institución.

¿Cuánto impacta la deuda del gobierno de Chile con la ONU en la candidatura?

En caso alguno impacta. Entiendo que son varios los países que están en la misma situación. Va por un carril absolutamente separado al de la candidatura.

La controversia por la candidatura recuerda el caso de Claudio Grossman, quien postulaba como juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este gobierno decidió no apoyarlo. ¿Por qué con Bachelet debería ser distinto?

No solo por las características de Bachelet y el cargo al cual postula, sino porque las variables sobre esa instancia estaban determinadas por otros acuerdos de la política internacional. En ese caso, había compromisos anteriores con otros posibles magistrados que había suscrito nuestro país, que siempre cumple la palabra empeñada.