Regionalistas Verdes anuncian su respaldo a la opción “En contra” ante plebiscito constitucional

La Federación Regionalista Verde (FRVS) resolvió anoche en su convención nacional, conformada por 66 delegados de todas las regiones del país, respaldar la opción “En contra” para el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre.

La determinación de la colectividad liderada por Flavia Torrealba, se dio a conocer este domingo, luego de que más de 250 militantes se reunieran en una asamblea en el salón plenario del ex Congreso Nacional en Santiago.

“La propuesta de constitución impone un sistema político que rebinominaliza, impidiendo o limitando las nuevas expresiones políticas, por ejemplo, las que impulsan los cambios para salvar el planeta de la catástrofe ambiental o representar las diversidades”, argumentó la tienda.

Según expresaron, la propuesta de nueva Carta Magna, “profundiza un modelo económico concentrador y depredador, que privatiza la propiedad de aguas, mares, tierras y minas, y dificulta el avance de las mipymes, cooperativas, la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y una justa distribución del ingreso, al desfinanciar a los municipios” y además, “constituye un retroceso en la descentralización del país, además de negar la crisis climática y la realidad de los pueblos naciones originarias”.

“Los Regionalistas Verdes levantamos una alerta, ya que el texto propuesto contiene una serie de disposiciones que se están comunicando tramposamente en redes sociales y a través de intervenciones en la prensa, haciéndolas aparecer como avances, cuando son claramente retrocesos”, acotaron.

En la asamblea se hizo un llamado a los más de 15 mil militantes del país y a quienes manifestaron su apoyo a los candidatos de la colectividad en las elecciones de 2021, para que “se transformen en activos defensores de la democracia, la libertad, la descentralización, la justicia social, el cambio climático, defensores de la naturaleza y de los animales, promotores de las mipymes y cooperativas, de la inclusión y de la existencia los nuestros pueblos originarios, para que conozcan, estudien el texto y se transformen en activos promotores de la opción ‘En contra’ el próximo 17 de diciembre”.

Militantes de FRVS en asamblea al interior del ex Congreso Nacional.

En la instancia, no estuvo presente la timonel de la colectividad, Flavia Torrealba, ya que se encontraba con licencia médica, por un cuadro de long covid. No obstante, el diputado Regionalista Verde, Jaime Mulet manifestó que “una vez rechazada la propuesta engañosa no impulsaremos de inmediato un nuevo proceso, sino que creo debemos concentrar nuestra energía para que, de la misma forma que sacamos adelante el royalty minero, los retiros de fondos previsionales, desarmemos democráticamente los nudos del modelo neoliberal depredador del medio ambiente que impiden buscar el bien común, el desarrollo y la prosperidad para todos y cada uno de nuestros compatriotas, cuidando nuestro planeta, ya que tenemos uno solo”.

“Vamos en contra, sin duda, ya que esta propuesta es un retroceso, una que no reconoce el agua como un bien común y que profundiza las injusticias socioambientales, maximalista, es un show montado para dejar todo igual o peor que antes”, señaló por su parte, Nathalie Joignant (FRVS), precandidata a Gobernadora de la Región Metropolitana.