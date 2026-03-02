SUSCRÍBETE
    Política

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    El gobierno esperaba dar una señal de unidad del sector a días del cambio de mando, pero las diferencias al interior de los partidos que sustentan a la actual administración se agudizaron a raíz de las tensiones con Estados Unidos.

    Por 
    Francisco Artaza
     
    Josefa Sciammaro
    Comité político ampliado con el Presidente Boric.

    Este lunes, a las 11:30 horas está previsto que los representantes de los partidos del oficialismo se vuelvan a reunir por primera vez con los ministros del comité político luego de más de un mes y medio en que han estado congeladas las instancias de coordinación entre las distintas fuerzas que sustentan la administración del Presidente Gabriel Boric.

    A sólo nueve días del cambio de mando, en La Moneda hay especial interés por dar una señal de unidad del sector con miras al rol que desempeñarán en el Congreso una vez que, a partir del 11 de marzo, pasen a ser oposición.

    Para ello era clave retomar el trabajo conjunto, que se vio interrumpido tras la molestia que desataron en el Partido Socialista las críticas que recibieron desde el Partido Comunista y el Frente Amplio por la aprobación de la ley Naín-Retamal, cuyos efectos legales sirvieron para exculpar al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en la causa por las graves lesiones ocasionadas al diputado electo Gustavo Gatica durante el estallido social.

    Pero antes de que se retomen estas coordinaciones políticas, las discrepancias en torno a la posición que debiera tomar Chile frente al presidente Donald Trump y los últimos acontecimientos que han marcado la delicada situación geopolítica mundial -entre ellos, las presiones de la Casa Blanca para impedir el avance de un proyecto impulsado por empresas chinas para conectar con un cable submarino directo entre la región de Valparaíso y Hong Kong, como el inesperado ataque de Estados Unidos e Israel a Irán-, tensionaron aún más el clima previo a la cita oficialista en La Moneda.

    Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido que lidera Flavia Torrealba, dejaron en suspenso su participación en la reunión de coordinación política convocada desde La Moneda y todo apunta, señalan fuentes de esa colectividad, a que no se sumarán.

    La decisión definitiva la tomarán recién mañana, en una reunión extraordinaria de la directiva del FVRS, la que comenzará a las 9.00 horas.

    Sin embargo, a la espera de esa definición colectiva, algunos dirigentes del partido anticipaban que no había “ningún interés” en dar por superado el distanciamiento de la tienda con el gobierno de Boric originado en la abrupta salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura y de otros militantes de la Federación Regionalista de cargos del gobierno, en castigo por quebrar la posibilidad de un acuerdo para una lista única parlamentaria de todo el oficialismo.

    Desde el Socialismo Democrático, en todo caso, señalan que no lamentan que el FVRS se reste de la postergada reunión de coordinación del comité político con los partidos del oficialismo.

    En el PS, especialmente, dejan en claro que hay una profunda molestia con una de las principales figuras de los regionalistas, el diputado Jaime Mulet, a raíz de su encuentro con el equipo del presidente electo, José Antonio Kast.

    Valparaíso, 19 de noviembre de 2025 Jaime Mulet durante la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow en la Cámara de Diputados. Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Mulet estuvo el viernes en la OPE, donde habría conversado sobre las reformas al sistema político que están en estudio en el Congreso.

    Mulet cruzó una línea roja que es muy difícil aceptar”, señaló uno de los miembros de la directiva del PS, al advertir que precisamente el tema de las reformas políticas que está empujando el gobierno y algunos sectores políticos en el Congreso para disminuir la fragmentación política, será una de las materias que se discutirán mañana en la reunión de coordinación del oficialismo con La Moneda.

    El partido eje del Socialismo Democrático ha estado conversando con el PC y el FA para tratar de fijar una mirada común respecto del rol que desempeñarán las distintas fuerzas del progresismo una vez que pasen a la oposición, bajo la tesis de “unidad en la diversidad”. En otras palabras, es que, aun cuando haya distintas oposiciones al gobierno de Kast, el actual oficialismo pueda actuar unido para impedir retrocesos en derechos sociales.

    Ayer, en Radio Nuevo Mundo, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dejó en claro que la reactivación de las reuniones del comité político con las directivas de los partidos ha sido empujada más que nada por La Moneda y no por las colectividades.

    14-01-2026 LAUTARO CARMONA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    En esta ocasión, la reunión del comité político ampliado es iniciativa del gobierno, no de los partidos”, señaló. Sin embargo, Carmona remarcó el deseo de los comunistas de que se logre la articulación más amplia posible con el resto de las fuerzas políticas “para defender avances y para exigir que se proyecten todavía más derechos de la inmensa mayoría del país”.

    Tensión por Trump

    Las diferencias al interior del oficialismo, sin embargo, se han acrecentado en los últimos días, a causa de las distintas miradas que han manifestado las colectividades frente a las presiones del gobierno de Donald Trump para alinear a Chile con los intereses de la Casa Blanca en medio de la disputa por la hegemonía con China, y ahora producto de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel en contra de Irán y la respuesta militar de Teherán.

    Desde el buque Aquiles, camino al archipiélago de Juan Fernández, para celebrar hoy el inicio del año escolar, el Presidente Boric condenó por igual la ofensiva militar de Trump e Israel en contra de Irán, y los bombardeos de parte de Teherán a bases militares estadounidenses emplazadas en Oriente Medio.

    Tal como los ataques unilaterales de EE.UU. a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente. Y a la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas en las últimas semanas, además, de la permanente discriminación a las mujeres”, señaló el mandatario por medio de su cuenta en la red social X.

    No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional”, añadió el Jefe de Estado.

    Los dichos de Boric están en línea con lo manifestado por las colectividades del Socialismo Democrático. El sábado, el PS y dirigentes del Partido Liberal expresaron su “más profunda preocupación” por “la escalada de violencia que amenaza con desestabilizar aún más Medio Oriente y poner en riesgo la paz mundial”. En ese marco, condenaron los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, pero también rechazaron la “posterior reacción iraní” mediante acciones militares indiscriminadas contra otros países de la región.

    Tanto el PS como el diputado liberal Vlado Mirosevic resaltaron su condena “al actual régimen teocrático iraní por la masacre de miles opositores que exigen respeto a los derechos humanos”.

    Una postura que no es compartida por otros partidos del oficialismo.

    Estados Unidos e Israel con este ataque ratifican el profundo desprecio que tienen por la arquitectura de diálogo mundial y de resolución pacífica de controversias. Israel es una Estado que ha practicado en tiempo reciente un genocidio que ha impactado a la humanidad. EE.UU. lo propio en diversas partes del planeta y, en la actualidad, buscan matar de hambre con un bloqueo cruel al pueblo de Cuba”, señalaron desde el PC.

    Asimismo, ayer Lautaro Carmona criticó a la administración Trump por presionar a Chile para que deseche la instalación de un cable submarino entre China y la costa chilena.

    Hasta ahora, el Frente Amplio no ha expresado su posición oficial frente a las crisis del Medio Oriente, pese a que ya varios dirigentes y parlamentarios el partido del Presidente Boric han manifestado distintas visiones respecto del complejo escenario geopolítico actual.

    Así, mientras los diputados Jorge Brito y Coca Ñanco sólo condenaron las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel, la diputada Lorena Fries se alineó con Boric al rechazar por igual a Trump pero también de condenar las “violaciones a derechos humanos en Irán y a su gobierno teocrático, pero eso no justifica el atentado a su soberanía”, indicó.

    Las diferentes miradas al interior del oficialismo se dan, además, en la antesala a la reunión que el martes sostendrán Gabriel Boric y José Antonio Kast, junto a sus equipos, para conocer la información que tiene el gobierno respecto del proyecto del cable submarino chino, y en medio de los cuestionamientos del actual oficialismo a que las próximas autoridades busquen un “excesivo alineamiento” de Chile con Trump.

    La cita entre el presidente electo y el mandatario en ejercicio se iniciará a eso de las 8.00 horas con una reunión privada entre Boric y Kast. Luego se irán sumando los ministros -entrantes y salientes- de Relaciones Exteriores, Transportes, Interior, Justicia y la Subsecretaría de la Niñez y Hacienda.

