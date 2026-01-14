Estallido socialista: furioso PS evaluó salir del gobierno tras arremetida del PC y el FA por la absolución de Crespo

Ayer por la noche, por cerca de dos horas, la directiva del Partido Socialista (PS) estuvo reunida con la bancada de diputados de la colectividad. No había temas en tabla, pero todos sabían a lo que fueron convocados: la arremetida que el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) emprendieron contra el Socialismo Democrático por haber respaldado, en 2023, los artículos de la ley Nain-Retamal que promovía La Moneda. Todo en el marco de la absolución de Claudio Crespo.

Estaban molestos. Como nunca antes en esta administración, sinceran. De acuerdo a distintos dirigentes que participaron de la cita, que se desarrolló de forma telemática hasta las 23.00 horas de anoche, el partido está completamente unido en esta pasada, con un consenso absoluto sobre que el comportamientos de sus aliados, quienes los emplazaron a dar explicaciones, es inaceptable. Esta vez, adelantan, no lo quieren dejar pasar.

La molestia era tal, que algunos dirigentes dijeron en esa instancia que era necesario hacer una reflexión en torno a la permanencia del PS en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, a menos de dos meses de que acabe. Al escuchar esas intervenciones, la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, hizo ver que esa era una decisión mayor, que afectaría a muchos e importantes militantes socialistas, por lo que habría que analizarlo con prudencia, posiblemente a través de una comisión política.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Para los presentes fue llamativo que ni siquiera la timonel cerrara la puerta a abandonar el barco. Eso, creen las mismas fuentes, da cuenta de que, si bien el PS ya había protagonizado episodios de alta tensión durante la actual administración, ninguno se le compara. Del encuentro, además de Vodanovic, participaron el alcalde Manuel Zúñiga, los diputados Arturo Barrios, Raúl Leiva y Daniella Cicardini, Gabriela Carrera y Francisco Saba en representación de la mesa. Se sumaron, además, los diputados Daniel Melo, Daniel Manouchehri, Ana María Bravo, Nelson Venegas y Marcos Ilabaca.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Lo que sí quedó claro en el encuentro de anoche es que los socialistas ya decidieron congelar su participación en la alianza de gobierno . Los primeros pasos para evidenciar eso es que no llegarán al cónclave de partidos que planificaba el oficialismo en enero, como tampoco al próximo comité político ampliado.

“Resulta incomprensible que las críticas de parlamentarios que forman parte de la alianza de gobierno, como el PC y el FA, apunten contra el propio gobierno (...). Apuntan contra sus aliados para intentar blanquear sus propias responsabilidades políticas, atentando contra la unidad del sector”, dijo Vodanovic esta tarde en un punto de prensa en el Congreso, rodeada por la mesa y las bancadas del PS.

“Se está dejando solo al gobierno antes de que termine. El PS no hará eso. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último día. Pero no tenemos por qué tolerar ataques de quienes son nuestros compañeros de alianza o eran nuestros compañeros de coalición. El PS es una izquierda responsable y terminaremos la tarea”, agregó la timonel, en consideración del ruido que hay al interior de su colectividad.

Durante las últimas horas, Vodanovic ha transmitido en la interna socialista que ella veía posible que un episodio de este tipo, que terminaría por dividir a las fuerzas de izquierda, pudiera pasar. Pero no esperaba que fuera antes de que concluyera el gobierno. En esa línea, ella ha conversado con otros dirigentes que, en la práctica, ya se consolidaron dos bloques opositores, que evidenciarán las diferencias en los roles que cada tienda tuvo desde el estallido social de 2019.

Tan categórica como en privado, la timonel dijo esta mañana a Radio Duna que “el FA y el PC ya son oposición de su propio gobierno. Si ya son oposición, imagínense lo que va a venir después". Junto con eso, la senadora por el Maule explicó que “no hay claridad acerca de la aplicación de la ley, porque hay que esperar el fallo (...). “Ponerse choro cuando queda un mes de gobierno no tiene gracia”.

A la misma hora que los dirigentes del PS estaban reunidos, Boric estaba en entrevista con Tolerancia Cero, de CNN. Por lo mismo, los socialistas escucharon sus intervenciones una vez concluido el encuentro. En el programa de televisión, el Mandatario sostuvo que “la ley Nain-Retamal no es una iniciativa del gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios”.

Extraída de Prensa Presidencia

En el PS no podían creer lo que dijo. Más allá del PC y el FA, la molestia del PS también es con el gobierno de Boric. Lo que habrían esperado, reconocen distintos socialistas, es que el Ejecutivo saliera a defenderlos de los ataques en consideración de que ellos respaldaron la iniciativa porque era promovida por La Moneda. De hecho, en la reunión de anoche varios recordaron que incluso la ministra Camila Vallejo, militante comunista, era una de las que intentó cuadrar los votos en el Congreso a la hora de la votación de la hoy cuestionada ley.

En la reunión de anoche, distintos dirigentes hicieron ver que varias veces el PS ha votado alineado con La Moneda en temas que son incómodos para ellos. Entre ellos, el “perdonazo” a las isapres y la acusación constitucional contra Diego Pardow (FA), en la que varios en el Socialismo Democrático se inclinaban por aprobar. En ese entendido, no conciben que el Ejecutivo haya optado por “mirar al techo” y no aclarar que, si ellos aprobaron la ley Nain-Retamal, fue porque el mismo gobierno lo promovía.

Hasta el cierre de esta edición, Vodanovic no se había contactado con el Presidente Boric. Sí lo hizo con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con quien intercambio algunos mensajes.

Lejos de cerrar la polémica, esta mañana se han emitido nuevas vocerías que han incrementado la furia socialista. Una de las que más irritó fue la del diputado Jorge Brito (FA), quien, en un punto de prensa en el Congreso, dijo la eventual congelación de la participación del PS en el gobierno “yo lo comparo con cuando la DC, en el gobierno de la presidenta Bachelet, dijo que no había leído el programa. Aún están a tiempo de actuar con madurez y responsabilidad“.

“¿Qué significa lo que están anunciando? ¿Significa que el ministro Montes va a salir del Ministerio de Vivienda? ¿Que el PS va a abandonar todos los serviu que tienen en el país? Ellos tendrán que responder”, agregó Brito.

Por su parte, la presidenta del FA, Constanza Martínez, escribió en su cuenta de X que: “Nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al PS luego del veredicto, por eso resulta incomprensible su reacción (...). Haría un llamado a no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo, no olvidemos que lo más importante es que Gustavo Gatica reciba justicia”.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Siguiendo los pasos del PS, el PPD se declaró en “estado de reflexión y debate interno sobre el futuro de su relación política y electoral con el PC y el FA”. Eso incluye no asistir al cónclave, como tampoco al próximo comité político. La misma decisión tomó el Partido Radical. En el Partido Liberal, en tanto, entraron en un proceso de reflexión para tomar eventuales medidas. Lo que sí adelantan es que solidarizan con los socialistas.

Aunque los socialistas describen este episodio como el más grave dentro de los roces que han tenido con el FA y el PC, lo cierto es que la lista es larga. Quizás el más cercano, según sinceran algunos militantes PS, fue la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende planeada por La Moneda, que terminó con la destitución de la hoy exsenadora Isabel Allende, hija del exmandatario y militante socialista. En esa ocasión, también hubo voces que sugirieron que era necesario dar un paso al costado.

Sumado a eso, la alianza de gobierno también se dividió en torno a la responsabilidad de Pardow en el error en el cálculo del precio de la luz, la otorgación de indultos presidenciales a detenidos del estallido social, la opción de “aprobar para reformar” en el plebiscito constitucional de 2022 -promovida por parte del Socialismo Democrático-, la postura frente a los regímenes cubanos y venezolanos, el rechazo a la reforma tributaria, la responsabilidad de Carolina Tohá (PPD) y el Presidente Boric en el caso Monsalve (PS), Democracia Viva -y la salida de Giorgio Jackson (FA) del gobierno-, la lenta reconstrucción en Valparaíso a cargo de Carlos Montes, entre otros.