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    Renovación Nacional realiza elecciones internas en todo el país con más de 120 mesas de votación

    Militantes eligen este sábado a sus directivas y representantes en distintos niveles, en un proceso que se extiende desde las 9.00 hasta las 18.00 horas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Renovación Nacional realiza elecciones internas en todo el país con más de 120 mesas de votación

    Renovación Nacional desarrolla sus elecciones internas a nivel nacional este sábado, en un proceso que contempla la instalación de 124 mesas de votación a lo largo del país y que se extenderá entre las 9.00 y las 18.00 horas.

    La jornada electoral permitirá a los militantes definir a sus autoridades en distintos niveles, incluyendo la directiva nacional, directivas regionales, distritales y comunales, además de consejeros regionales y comunales, así como representantes de la juventud en sus distintos estamentos.

    En el caso de la directiva nacional, se presenta una lista única encabezada por Andrea Balladares Letelier, quien destacó el carácter democrático del proceso y la tradición interna del partido.

    “Hoy día es un día muy importante para Renovación Nacional. Como es tradición en nuestro partido, desde que nos fundamos hace treinta y nueve años, cada militante puede votar por todas sus autoridades, desde el nivel nacional hasta el nivel comunal”, señaló.

    Renovación Nacional realiza elecciones internas en todo el país con más de 120 mesas de votación. En la imagen, Andrea Balladares. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La senadora también valoró el despliegue territorial del proceso, indicando que se habilitaron más de 130 locales de votación a nivel nacional y que la jornada se ha desarrollado con normalidad. “Estamos muy contentos de cómo se está desarrollando el proceso. Esperamos tener una buena participación, un partido que tiene una fuerza territorial, probablemente la más importante del país”, afirmó.

    Desde la colectividad esperan que la jornada continúe desarrollándose sin inconvenientes y que se logre una alta participación de sus bases, en una elección que definirá la conducción interna del partido para los próximos años.

    Más sobre:Renovación NacionalEleccionesVotaciónElecciones InternasAndrea Balladares

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