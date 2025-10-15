SUSCRÍBETE
Política

Renuncia de Pardow, apertura a apoyar la AC opositora y dardos contra el CNE: los reproches oficialistas por error en cuentas de luz

El diputado Jaime Mulet exigió la salida de Pardow y anunció que solicitará una comisión investigadora sobre los cálculos errados en las cuentas de luz.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
PABLO VÁSQUEZ R

El error en los cálculos de las tarifas de las cuentas de luz molestó de manera transversal a los parlamentarios. En la UDI activaron su ofensiva con el anuncio de una acusación constitucional en contra del ministro de Energía, Diego Pardow, a la que se sumó el Partido Republicano y los socialcristianos también indicaron que están evaluando respaldar la iniciativa.

Entre los legisladores oficialistas el panorama no es diferente. El diputado Jaime Mulet (FRVS) exigió la renuncia de Pardow y señaló que la gravedad del asunto “amerita que el ministro de Energía renuncie”.

Desde el Congreso también adelantó que pedirá realizar una comisión investigadora con el objetivo de aclarar otras irregularidades en los cobros de energía.

“Hay que aplicar la máxima severidad. Estamos hablando de 110 millones de dólares que salieron de los bolsillos, especialmente los más modestos, porque las empresas renegocian sus tarifas eléctricas. Las grandes empresas aquí no sufren nada, los que sufren son los consumidores”, reprochó.

En el Partido Socialista los diputados Daniel Manouchehri y Daniel Cicardini también apoyaron la idea de una comisión investigadora, sin embargo, apuntaron sus dardos al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Antonio Mancilla.

En ese sentido, Cicardini señaló: “Esto comienza con un error en 2021. Quien estaba en la CNE era José Venegas, en el gobierno de Piñera. Pero también, efectivamente, hay responsabilidad en este gobierno porque nadie se dio cuenta“.

Por su parte, el diputado Manouchehri indicó: “Evidentemente, creemos que acá se deben asumir las responsabilidades políticas. Nosotros vamos a apoyar que se asuman las responsabilidades políticas. De hecho, hoy día mismo, se debieron haber ido algunas personas".

Además de sus descargos, los parlamentarios abogaron por impulsar un proyecto de ley que asegure compensaciones para las personas afectadas por los cobros excesivos.

En la misma casa política, el diputado Daniel Melo afirmó que “está dispuesto a evaluar la idea” opositora de una acusación constitucional en contra de Pardow.

“Es de suma importancia que los responsables respondan por este grave error y que caigan los que tengan que caer porque acá se afectó la vida cotidiana de millones de chilenos con este aumento", zanjó.

Fuera de la alianza gobernante, el vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC) defendió la idea de que el Ejecutivo exiga la salida del secretario de la CNE.

Por lo mismo, el militante de la Falange señaló: “¿O qué pretende el gobierno? ¿Que sea el ministro de Energía el que asuma la responsabilidad política? Esta es una chambonada de marca mayor. Este error lo están pagando los clientes de manera masiva, y lo básico, entonces, es que el secretario ejecutivo de esta Comisión Nacional de Energía, que se ha vuelto a equivocar, se vaya".

Asimismo, Aedo advirtió que comenzará a analizar el libelo acusatorio contra el ministro en el caso de que el dirigente de la CNE permanezca en su cargo.

“Si no se va ese secretario ejecutivo, entonces, las responsabilidades políticaslas va a tener que asumir el ministro de Energía”, concluyó.

