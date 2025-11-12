OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Repletar el Santa Laura: la inquietud del equipo de Matthei y Chile Vamos por el cierre de campaña

    En el comando de la exalcaldesa buscan que el evento sea igual de masivo que el de José Antonio Kast en el Movistar Arena. La confirmación tardía del evento, admiten, complicó la convocatoria.

    Rocío Latorre 
    Rocío Latorre
    Diego Martin

    Evelyn Matthei pondrá el punto final de su campaña este jueves en el Estadio Santa Laura. Al ritmo de Zúmbale Primo -quienes se hicieron presentes este martes en el masivo acto en el Movistar Arena de José Antonio Kast- y La Gran Mezcla, el equipo de la abanderada busca imprimirle masividad al último día de despliegue antes de la elección.

    La imagen del recinto de espectáculos repleta para el evento del candidato republicano encendió las alertas en distintos grupos de WhatsApp de adherentes de Matthei.

    —Gente, hay que llenar el Santa Laura. Acabo de ver un video de Kast que, al parecer, llenó el Movistar.

    —Sí, está lleno.

    —Agotaron las entradas rápidamente (...). Si no logramos llenar, lo van a ver como debilidad.

    En los partidos que respaldan la candidatura, que son los principales llamados a convocar a la militancia a este tipo de actos, reconocen que les ha jugado en contra que el evento se confirmara tan encima de la fecha. Mientras José Antonio Kast y Jeannette Jara tenían en agenda desde hacía semanas sus cierres en Santiago, el de Matthei se confirmó recién el pasado viernes.

    En todo caso, aseguran que se está disponiendo de todos los recursos para movilizar a las bases.

    Para ello, el acarreo será clave: se está disponiendo de buses dentro de la Región Metropolitana, aunque en el comando evitan dar detalles de esa logística. Y, a su vez, los partidos están coordinando la asistencia de militantes de regiones vecinas, como Valparaíso y O’Higgins.

    Si bien el Estadio Santa Laura tiene una capacidad cercana a las 20 mil personas en sus graderías, el aforo efectivo que se utilizará -aseguran en el comando- será de 12 mil. Sin embargo, desde el recinto deportivo transmiten que lo acordado es de 9 mil.

    Hasta ahora, según el portal de Punto Ticket, donde se pueden canjear dos entradas gratuitas por persona, solo figura agotado el sector de marquesina, quedando disponible aún la cancha derecha, la cancha izquierda y la tribuna lateral. Esto, a poco más de 24 horas del evento.

    Un contraste con la convocatoria que logró Kast en los días previos, donde, incluso, se abrió un formulario de “lista de espera”, en la medida en que las entradas solicitadas por una persona no se fueran utilizando.

    En su entorno desdramatizan si la convocatoria no llega a lo esperado: recuerdan el contraste del cierre de la campaña del Rechazo en 2022 versus el Apruebo. Aunque este último fue más masivo, la otra opción fue la que terminó imponiéndose.

    Hoy en entrevista con “Desde la Redacción”, de La Tercera, Matthei señaló que independiente de la cantidad de asistentes, “la idea es pasarla bien (...). No estoy pendiente de eso”.

