    Matthei dobla la apuesta y alista masivo cierre de campaña en el estadio Santa Laura

    El evento de la abanderada de Chile Vamos se realizará el último día de campaña, el jueves 13 de noviembre. Se espera que asistan un total de 12 mil personas y contará con las presentaciones de las bandas nacionales Gran Mezcla y Zúmbale Primo.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Hasta el estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, llegará la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, el próximo jueves 13 de noviembre a las 19.30 horas para cerrar su campaña de cara a la primera vuelta presidencial.

    Al evento llegarán las directivas de los cinco partidos que respaldan a la exalcaldesa, los alcaldes del sector de la Región Metropolitana, junto a la militancia de base. La idea es llenar el estadio de banderas junto con chalecos reflectantes, en alusión al conocido episodio de Matthei en 2019.

    El encuentro, al que se espera asistan un total de 12 mil personas, contará con las presentaciones de las bandas nacionales, Gran Mezcla, de cumbia, y Zúmbale Primo, de música popular ranchera. También contará con un discurso central de la candidata presidencial en el que se espera haga énfasis en la coalición amplia, la gobernabilidad y reafirmando su eslogan de “Chile: Un Solo Equipo”.

    En cuánto a la producción del evento -que ha estado a cargo del comando- se realizará sobre un gran escenario dispuesto en la cancha del recinto deportivo con pantallas gigantes.

    El sistema de entradas, en tanto, será a través de una ticketera y se dispondrá de espacios en tribunas y también en cancha.

    Según explican en el comando, la idea es concretar el “cierre de campaña más grande de Chile”.

    Respecto a la elección del recinto, afirman que está ubicado en una comuna emblemática de la Región Metropolitana, que representa a distintas realidades del país y que ha sido afectada por la crisis migratoria y de seguridad. Además, hoy es liderada por el alcalde del sector, Agustín Iglesias (Ind.-UDI).

    La gira de cierre de campaña de Matthei partió este jueves en Temuco.

    A las 18.00 de la tarde, en el Gimnasio Bernardo O’Higgins, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos compartió escenario con las bandas Los Machos de la Cumbia y Los Charros de Lumaco.

    El acto partió entonando el himno nacional y luego vinieron las palabras de Matthei.

    “He visto el miedo en los barrios. En las madres que me dicen que ya no dejan salir a sus hijos. En los trabajadores que se sienten desprotegidos. En los adultos mayores que viven encerrados por temor a la violencia. A todas esas personas quiero decirles algo muy simple: esto se acaba el 11 de marzo de 2026”, enfatizó.

    La exalcaldesa de Providencia agradeció a Paulsen, a los partidos, a los independientes y los candidatos al Parlamento.

    Hacia el final de su alocución, invitó a sus adherentes a “cuidar los votos” el 16 de noviembre.

    El comando busca darle al inicio de la recta final un tono más ciudadano y festivo, en línea con la apuesta de la alcaldesa por reforzar su vínculo con las regiones.

    Así, para este viernes contempla otro cierre de campaña en la Plaza de Armas de Puerto Montt.

