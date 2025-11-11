OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Con la carta oficialista acompañada por jefes comunales y el republicano repletando el Movistar Arena, los actos exhibieron la fuerza territorial y movilizadora de los comandos de los dos líderes de la carrera presidencial.

    Por 
    David Tralma
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    Más de 12 mil personas, según los cálculos del comando, proyectaron para el multitudinario acto que encabeza hasta el cierre de esta edición la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en la Plaza de Maipú.

    El hito marcó una nueva jornada de cierres de campaña, esta vez en la Región Metropolitana, y pretende ser la medición de fuerzas en terreno de Jara con su principal contendor en las últimas encuestas (antes de la veda electoral): José Antonio Kast, del Partido Republicano. Este último, a la misma hora, ya había iniciado el acto de cierre de su cruzada electoral en el Movistar Arena.

    Ambos abanderados apostaron por la masividad de sus actividades. La idea es disputar el despliegue en terreno, motivo que empujó al comando de Jara a mandar a todos los parlamentarios, alcaldes y autoridades del oficialismo a grabar videos de 15 segundos para invitar al cierre de campaña organizado en uno de los principales puntos de la capital.

    El evento, a cinco días de la primera vuelta presidencial, contó con el protagonismo de cinco alcaldes que respaldan a Jara. El principal, el dueño de casa, Tomás Vodanovic (FA). Además, también han tomado un rol los jefes comunales de Quinta Normal, Karina Delfino; Puente Alto, Matías Toledo (Ind.); de Pudahuel, Ítalo Bravo (Ind.), y de San Ramón, Gustavo Toro (Ind.).

    Los cinco tuvieron la posibilidad de hablar unos minutos para motivar a los asistentes y reforzar las ideas centrales de la candidatura de Jara. El despliegue de los alcaldes en la segunda vuelta se ha detectado como clave en Londres 76, ya que ellos son considerados como la musculatura que la exministra del Trabajo tendrá a su disposición para reforzar su despliegue territorial en la intensa campaña de menos de un mes de duración.

    “Díganle a sus tíos que si no ganamos peligra la gratuidad, los derechos de las mujeres, la PGU”, dijo Italo Bravo en la ocasión. También tomó la palabra el candidato a diputado del PC, Gustavo Gatica, quien se limitó a hacer un llamado a votar por Jara.

    Además de los alcaldes, la abanderada también contempló con números musicales para la jornada de este martes. El plato fuerte fue Álvaro Henríquez con su grupo Los Pettinellis. Además, también tocaron la Sonora 5 Estrellas, Juanito Ayala, Sudaka Free y “Másquemusica”.

    Para este miércoles, Jara sumó un cierre de campaña en Talca, en la región del Maule, mientras que el jueves, en Valparaíso, la candidata terminará su campaña en la Plaza Sotomayor.

    Kast logra repletar el Movistar Arena

    Hasta poco antes de las 19:30 horas, el Movistar Arena seguía llenándose de banderas, lienzos y gritos que coreaban el nombre de José Antonio Kast. Desde temprano, decenas de buses llegaron hasta el Parque O’Higgins cargados de adherentes provenientes de distintas comunas de la Región Metropolitana y también desde Valparaíso y O’Higgins.

    El acto, aún en desarrollo hasta el cierre de esta edición, marcó el fin de varias semanas de campaña y una demostración de fuerza antes de la primera vuelta.

    El ambiente dentro del recinto era festivo y a la entrada se instaló una K gigante donde los adherentes podían dejar mensajes de respaldo al candidato presidencial.

    Antes de partir el encuentro como tal, los asistentes entonaron la canción nacional. Luego, los Viking’s 5 y Zúmbale Primo se encargaron de animar a la multitud mientras el escenario proyectaba imágenes del candidato y consignas de campaña. En la graderías, el público bailaba, agitaba banderas y coreaba el apellido del abanderado republicano.

    Desde su comando, el balance preliminar era optimista. Evaluaban que el recinto estaba prácticamente repleto -con pocos espacios vacíos en el aforo total- y que la convocatoria superaba las expectativas iniciales. En los pasillos del Movistar Arena, los parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano se mezclaban con simpatizantes que buscaban fotografiarse con los principales rostros de la colectividad.

    Como ya es usual, Kast afinó su discurso junto a su equipo más cercano. En la antesala ya se anticipaba que sería una intervención dura, con críticas directas al gobierno del Presidente Gabriel Boric y a la candidata oficialista, Jeannette Jara, hoy la favorita en las encuestas. En los últimos días, el candidato ha apuntado a tensionar el escenario y reforzar el contraste ideológico con su principal contendora y el Ejecutivo.

    Acorde al itinerario, Américo figuraba como el encargado de cerrar la jornada.

    Este miércoles, por otro lado, será el cierre de campaña del abanderado libertario, Johannes Kaiser, quien lo hará en la Plaza de la Aviación en Providencia, mientras que su par de Chile Vamos, Evelyn Matthei, hará lo propio el jueves en el Estadio Santa Laura.

