    “Nos encantaría contar con su presencia”: la celebración de cumpleaños de Matthei en Colina con mariachis y alcaldes

    La abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos cumple 72 años este martes, a cinco días de los comicios presidenciales. Desde su comando se organizó una celebración con vecinas de Colina y los jefes comunales que han respaldado su campaña.

    Rocío Latorre 
    Rocío Latorre
    Diego Martin

    Hasta el centro de eventos Santa Ester de Colina llegará la tarde de este martes Evelyn Matthei. La candidata presidencial, que hoy cumple 72 años, celebrará su aniversario con vecinas de la comuna y los alcaldes de Chile Vamos.

    A los jefes comunales la invitación les llegó hace algunos días desde el equipo de la candidata: “El próximo martes 11 de noviembre, entre 19 y 22 horas, celebraremos el cumpleaños de Evelyn Matthei. Nos encantaría contar con su presencia -su asistencia es muy importante para ella-, por lo que le agradecemos poder reservar ese horario en su agenda”.

    La abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos partió la celebración en medio del debate organizado por Anatel. Pasada la medianoche, y en el momento en que los candidatos tenían el espacio para hacer su minuto de cierre, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, tuvo un gesto con Matthei: la felicitó y le regaló una rosa.

    Cuando fue el turno de Matthei, tomó la palabra y comenzó su intervención con la rosa dentro del escote de su blusa.

    Así, el evento de esta jornada contempla una capacidad de alrededor de 500 personas al aire libre, entre vecinas de la comuna, miembros del equipo de Matthei y alcaldes del sector.

    Además, de una banda de mariachis para entonar el “Cumplaños Feliz” a la festejada. El comando también alista una torta donde podrá pedir sus deseos.

    El encuentro con los jefes comunales también será una oportunidad para compartir con ellos en la recta final. Y es que han tenido un rol que Matthei ha valorado públicamente en más de una ocasión.

    Hace algunas semanas, un grupo de ellos -liderado por Maximiliano Luksic (Huechuraba)- viajó hasta la Región del Maule para acompañar a la candidata en uno de sus recorridos.

    La evaluación es que los alcaldes son figuras de alto conocimiento local, con llegada directa a los vecinos y su presencia permite trasladar los atributos de la gestión municipal -menos ideologizada, de políticas públicas más pragmáticas- a lo que Matthei, como exalcaldesa, busca proyectar a nivel nacional para asegurar el paso a segunda vuelta.

