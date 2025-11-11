Kast evita enfrentar a Matthei y Jara toma distancia de Boric: las claves del último cara a cara presidencial

“Yo soy moderada y al mismo tiempo tengo colmillos”, dijo este lunes Evelyn Matthei, a su llegada a Televisión Nacional (TVN), donde se realizó el último debate presidencial de cara a las elecciones de este domingo, donde nuevamente los ocho abanderados midieron fuerza.

La carta de Chile Vamos fue consultada respecto a cómo enfrentaría el encuentro, adelantando el tono de algunas de sus intervenciones, que se vieron marcadas por sus emplazamientos a su par republicano, José Antonio Kast , y por la distancia que asumió la carta oficialista, Jeannette Jara, del Presidente Gabriel Boric.

El canditado del Partido Libertario, Johannes Kaiser, por su parte, decidió concentrarse en Jara y evitar confrontar a sus pares del sector. Reflejo de lo anterior fue el gesto que tuvo con Matthei durante su intervención final, en la que le regaló una rosa y le deseó un feliz cumpleaños. “Ya son más de las doce”, dijo al acercarse al podio de la abanderada de Chile Vamos.

Eso sí, el diputado libertario desde que arribó al canal se vio molesto por las constantes preguntas de la prensa respecto a su propuesta de indultar a Miguel Krassnoff. Tanto así, que dijo que plebiscitaría el tema.

La discusión sobre este asunto, en todo caso, también fue motivo de discusión en los puntos de prensa previos de otros abanderados y durante el debate. “Los que están condenados son delincuentes y de lesa humanidad”, respondió Jara al llegar. Mientras que Kast insistió “en mirar hacia adelante”.

A las 21:00 en punto se inició el debate, el que se dividió en tres secciones: seguridad, políticas sociales, economía y gobernabilidad. Al final, hubo un último minuto de cierre.

En seguridad, que fue el primer tema de discusión, quien comenzó con los dardos fue el candidato Johannes Kaiser.

El diputado libertario cuestionó las propuestas de la exministra del Trabajo y afirmó que “si el Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley en seguridad (...), cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista en materia de seguridad en un gobierno de la señora Jara”.

La candidata oficialista no dudó en responder, lo que algunos en su equipo consideraron que “pisó el palito”, pues su diseño original era evitar este tipo de polémicas que no suman a su campaña: “Lo que dijo el candidato Kaiser sobre las leyes de seguridad votadas en el Congreso no es verdad. Fueron excepciones en las cuales el Partido Comunista se opuso”.

“Que alguien haga un factcheck respecto a las votaciones del partido comunista”, cuestionó el libertario.

Los dardos de Matthei contra Kast

En ese segmento de seguridad, otra de las intervenciones que llamó la atención fue la de Matthei, quien aseguró que bajo su gobierno para organizaciones como el Tren de Aragua les espera “la cárcel o el cementerio”.

La exalcaldesa de Providencia tampoco dudó en aprovechar el espacio para cargar contra su contrincante republicano.

“Durante ocho años luché contra el crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal, no me escondí nunca detrás de un vidrio” , manifestó. Esto, haciendo referencia a la decisión de Kast durante la semana pasada en un acto de campaña en Viña del Mar, donde entregó un discurso detrás de un vidrio blindado.

El fundador del Partido Republicano, en línea con su estrategia de no enfrentarse con sus pares del sector, evitó responder y manifestó que “hoy día los chilenos tienen miedo en su casa, tiene angustia, eso va a cambiar, los que van a tener miedo en 121 días más son los narcotraficantes, el crimen organizado, y los terroristas”.

Unos minutos más tarde, consultado por su decisión de utilizar el blindado, afirmó que “las medidas de seguridad no se comentan”. Además, en tono tajante, agregó: “Miedo no tengo”.

Esa no fue la única ocasión en la que Matthei apuntó contra el republicano. Consultada sobre su polémico video en el que cuestionó al gobierno, Jara y Kast, la abanderada de Chile Vamos no solo defendió el registro, afirmando que “nada de lo que se dice en ese video es falso”, sino que también insistió con su crítica de que no basta solamente “un gobierno de emergencia”, aludiendo a uno de los relatos de campaña del republicano.

“Obviamente que todos tenemos que preocuparnos de la seguridad, es el tema más importante, pero no nos vamos a quedar solo ahí. Necesitamos resolver las listas de espera, necesitamos vivienda y muchas otras cosas”, afirmó.

Al responder sobre ese video, además, Matthei recordó la campaña en su contra -que hace unos meses asoció a bots republicanos- y aseguró que “sí, era totalmente falso que tuviera alzheimer. No lo tengo”.

Ambas ofensivas desataron los aplausos en Chile Vamos y el equipo de la exalcaldesa, donde reconocen que se vio a una candidata más segura que en otras ocasiones y también más directa, no solamente con Kast sino con el resto de los candidatos.

En la parte de seguridad también hubo una ofensiva de más de un candidato opositor en contra de Jara y del gobierno, luego de que alcaldes oficialistas -Mauro Tamayo (Cerro Navia), Joel Olmos (La Cisterna) y Paulina Bobadilla (Quilicura)- llegaran este lunes a La Moneda para entregarle una carta a Boric expresando su “profunda preocupación por la grave situación de inseguridad”.

Como la ofensiva de los jefes comunales estaba siendo utilizada para cuestionar a Jara, los consejeros más cercanos de la candidata, decidieron hacer gestiones durante el debate.

Así, Darío Quiroga, Susana González, Camila Miranda y Javier Albornoz se comunicaron con ellos para intentar contrarrestar la ofensiva, lo que derivó en intervenciones de los alcaldes a través de sus redes sociales. “En la carta dirigida al Presidente pedimos más policía en barrios, fin al secreto bancario”, publicó, por ejemplo, el alcalde Olmos. Esto, haciendo alusión a una de las principales medidas de campaña de Jara.

Jara insiste en desmarcarse del gobierno

Pero no solamente Matthei logró protagonizar parte del encuentro. Tal como ha hecho durante la campaña, y sobre todo con miras a la segunda vuelta, en el comando de la exministra del Trabajo han identificado que lo que “más daño” le hace a la candidatura es la asociación con el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Por lo mismo, se ha vuelto habitual que Jara se desmarque de la actual administración. Así lo hizo al ser consultada por sus diferencias con el Mandatario. “No es mi estilo, no me representa. Venimos, además, de tradiciones políticas distintas y en algunas cosas pensamos más en común, pero eso no significa que seamos idénticos”, recalcó.

En esa línea, se le preguntó por el cuestionado saludo entre Boric y su par argentino, Javier Milei, cuando ambos coincidieron en el cambio de mando en Bolivia. “Yo lo habría saludado de pie, evidentemente”, planteó e insistió en que “no es mi estilo, una vez más”.

Más tarde, ante una pregunta por la megatoma de San Antonio y eventual desalojo, mantuvo esa estrategia y llamó al gobierno a “que haga las gestiones que tiene que realizar y que a la fecha no ha realizado. Quedan meses y es su tarea cumplir tanto con cuidar a los niños y a las familias como con respetar el fallo judicial. Así que espero que cumplan con su labor”.

La exministra también se desmarcó respecto del manejo del gobierno en el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. “Sin duda para mí lo más malo de este gobierno fue no haber actuado oportunamente en el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve”, sostuvo.