El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

Una nueva cita que enfrentó a los ocho aspirantes a La Moneda tuvo lugar anoche, a solo días de las elecciones de este domingo 16 de noviembre.

Se trató del último debate presidencial, esta vez organizado por Anatel, de cara a los comicios y la última oportunidad para que los candidatos midieran fuerzas y reforzaran ideas ante la ciudadanía.

Enfrentamientos cruzados marcaron la instancia, pero también llamó la atención un inesperado y cordial intercambio entre dos candidatos presidenciales: Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, el que fue rápidamente comentado en redes sociales.

Cómo fue el inesperado intercambio entre Matthei y Kaiser

Ya en los minutos finales del debate, tras casi tres horas de transmisión, el candidato del Partido Libertario tomó la palabra, sacando una rosa rosada del bolsillo de su chaqueta.

—Me voy a permitir una libertad. Feliz cumpleaños, Evelyn , porque ya son más de las 12 de la noche.

—¿En serio? —respondió sorprendida la abanderada de Chile Vamos, quien aceptó el gesto entre risas.

Después de darse un abrazo, inmediatamente la abanderada le agradeció justamente en un idioma que los une: el alemán . “Danke schön”, dijo.

“Danke schön”, le dijo de vuelta Kaiser. La expresión en alemán significa “gracias”, por lo que el abanderado debió haber dicho “bitte” o “bitte schön”, el equivalente a “de nada”.

“Cumplo 85″, bromeó entonces Matthei.

“Podríamos cantarle a Evelyn, estoy convencido que sería una buena manera de cerrar un debate donde estamos pidiéndole a la ciudadanía que vote con convicción”, continuó en su intervención el candidato.

Matthei, quien cumple 71 años este 11 de noviembre, tomó la palabra y comenzó su intervención con la rosa regalada en su blazer.